Cecsagal trabaja en zonas rurales, donde incendios intencionales dejaron sin servicio a lugareños

Alvear

17 de Septiembre - Este jueves, varios focos ígneos tuvieron a maltraer a personal de Bomberos del departamento y también de la Cooperativa Cecsagal, ya que dos de ellos, generaron daños en el tendido eléctrico

Desde la Cooperativa Eléctrica Cecsagal, habitualmente se pide a los vecinos, especial atención y precaución al utilizar fuego para el control de malezas, sobre todo en esta época donde comienzan las altas temperaturas que sumadas al viento y a la sequedad del pastizal, lo torna extremadamente peligroso.



En esta oportunidad, dos de los focos que tuvieron lugar este jueves, afectaron directamente el servicio eléctrico.



En relación a estos hechos, el Ingeniero Mauricio Iboldi, jefe del área técnica de la Cooperativa Eléctrica, detalló: "Tuvimos un par de incendios muy importantes que afectaron nuestras redes. Uno en horas de la siesta, en Calle 10 y D, donde trabajó el personal de Cecsagal para restablecer el servicio de energía eléctrica. Si bien no se quemaron postes, se quemaron álamos que cayeron sobre los cables. El otro foco fue en Calle F, entre 5 y 6, y provocó daños en cuatro postes de Media Tensión, por lo que el servicio se vio interrumpido algún tiempo, pero alrededor de las 21:00 horas ya lo habíamos restablecido, aunque de forma provisoria, hasta que en el día de hoy culminen las tareas pertinentes".

En cuanto al importe de los daños y a los orígenes del fuego, el ingeniero aseveró: "Bomberos nos comentaron que son incendios intencionales, y el clima no ayuda. Insistimos con que no se debe utilizar el fuego. Para la Cooperativa es un gasto bastante importante, porque hay que dedicar el personal, más los cambios de materiales que se realizan y el tiempo perdido de poder brindar energía, por eso le pedimos a todos que cuando perciban que comienza el incendio en zonas cercanas al tendido eléctrico, den aviso urgente a la policía, a bomberos o a la Cooperativa".