Cecsagal, presente en una nueva Oferta Educativa

Alvear

15 de Septiembre - La Cooperativa Cecsagal, fue parte una vez más, de la Oferta Educativa que ofrece la Cámara joven y que cada vez cuenta con la exposición de un mayor número de instituciones

Este miércoles se llevó a cabo en el Mercado Municipal, una nueva edición de la Oferta Educativa gestada, como desde hace 25 años, por la Cámara joven de General Alvear, y la Cooperativa Cecsagal fue parte, llevando a los hogares todo lo ocurrido con una completa cobertura de CPlay, su plataforma on line de contenidos, que montó un cómodo estudio en el que fueron entrevistados referentes de prácticamente todas las instituciones educativas y que pudo apreciarse por Canal 39 y por las Redes Sociales de Cecsagal.



“Desde que nació la Oferta Educativa el objetivo no ha variado, y es convertir a General Alvear en un polo educativo que atraiga a los jóvenes del departamento y de las provincias vecinas y a medida que pasaron los años esta propuesta fue creciendo de manera sostenida y hoy es muy importante la oferta de carreras”, aseguró Marina Rodríguez, presidente de la Cámara Joven, al remarcar las más de 200 alternativas ofrecidas en esta ocasión, al tiempo que señaló lo valioso de que personas de otros lugares, que no pudieron acercarse a la Oferta, puedan conocer las distintas propuestas, a través de la cobertura de CPlay.

Carlos González, uno de los Gerentes de Cecsagal, se refirió al evento y a su cobertura, al expresar: “Es una satisfacción muy grande llegar a un evento tan importante como es la Oferta Educativa, y encontrarse con CPlay. Enorgullece como Cooperativa poder llevar a cada hogar esta propuesta, con excelente calidad, que es algo que en otra época no hubiéramos ni siquiera soñado”.



Por su parte, Claudio Herrada, también a cargo de la Gerencia de la Cooperativa, subrayó: “Sin dudas es primordial estar a la altura de los eventos importantes para nuestro departamento, como este, que es fundamental para los jóvenes, y poder llevar lo que aquí se ofrece, hasta la casa de quienes no pudieron asistir”.

La propuesta educativa, que cuenta con el respaldo de la Municipalidad de General Alvear, por la que pasaron cientos de interesados, contó con la exposición de 11 instituciones, que ofrecieron en total, más de 200 alternativas de estudio, lo que deja ver a las claras, el gran crecimiento de los últimos años.