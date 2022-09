Referentes de Defensa del Consumidor de la Provincia trabajan en General Alvear

Alvear

14 de Septiembre - En las oficinas de Defensa del Consumidor, ubicadas en Roca y Paso de Los Andes, la Directora municipal de inspección general Marcela Juri junto a la Directora de Defensa del Consumidor de Mendoza Mónica Lucero de Nofal brindaron detalles de la reunión mantenida y del recorrido de inspectores por el Departamento.

La Directora provincial junto con inspectores estuvieron en General Alvear para asesorar y capacitar al personal, además de hacer inspecciones en algunos comercios locales: “Inicialmente estuvieron reunidos con el Intendente Walther Marcolini respondiendo inquietudes, necesidades y se acordó trabajar en conjunto para solucionar aspectos y problemáticas que hay en el Departamento”, explicó Marcela Juri.

“Es un placer estar en Alvear, como siempre”, aseguró Mónica Nofal, quien agregó: “Hemos venido por invitación del Departamento para seguir profundizando cómo van a ser los procedimientos administrativos, teniendo en cuenta que se acerca la temporada de verano, pre viaje y fiestas departamentales. El objetivo es unir criterios en un protocolo para que las denuncias sean rápidas y efectivas, también, educar en el consumo, porque un consumidor informado va a elevar los servicios en su lugar de residencia”.

Respecto a la mayor demanda en las oficinas de Defensa del Consumidor, la funcionaria provincial advirtió que, en época de pandemia, las grandes denuncias eran por estafas virtuales en bancos, cajas de ahorro, al igual que empresas de viajes que no devolvían los pasajes. Actualmente, las denuncias llegan por compras virtuales que traen problemas a quienes compran en páginas no oficiales o redes sociales, porque se debe solicitar formalmente el tipo de empresa o proveedor, ya que, si viene fallado el producto, muchas veces el Estado no tiene contra quién hacer el reclamo. Por ello, resulta fundamental trabajar en educación en el consumo. Uno de los sectores más vulnerables son los adultos mayores. Un ramo con grandes problemas son los servicios técnicos porque faltan repuestos. Hemos tenido reunión con el Consejo Federal del consumo en Chaco y dijimos que el Superintendente de Seguros debe manifestar a las aseguradoras que den información detallada cuando un consumidor entra a un servicio técnico, si el repuesto está o qué tiempo va a demorar, dado que hay personas que trabajan con su vehículo y se complica cuando lo tienen parado mucho tiempo y no saben por qué”.

Respecto a los comercios subrayó que es su obligación:

- exhibir todos los precios en las vidrieras,

- recibir cualquier tipo de billetera virtual

- 0% de recargo en pagos con tarjeta de débito

- 0% de recargo en pagos con tarjeta de crédito en una sola cuota.

Anteriormente, Mónica Nofal con su equipo de trabajo estuvo en Lavalle, Santa Rosa, La Paz, cubriendo los municipios de zona Norte: “Hoy los inspectores recorren la Ciudad de General Alvear y regresamos a Mendoza. La semana próxima volvemos al Sur, a San Rafael y Malargüe. Todos trabajan con buen compromiso, Mendoza es privilegiada, porque aún hay provincias que no logran tener convenio con sus municipios, este es un servicio que los municipios deben darle a los consumidores”.