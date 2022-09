Se realiza la Oferta Educativa 2022

Alvear

13 de Septiembre - Convertir a General Alvear en un polo educativo atractivo para estudiantes de otras localidades mendocinas y de provincias vecinas y ofrecer carreras de grado para que los jóvenes no emigren del departamento, es el objetivo que se autoimpuso la Cámara Joven de Comercio con la Oferta Educativa.

Este miércoles, la iniciativa que nació en 1998 tendrá una nueva edición en el predio del Mercado Municipal.

“El desafío que tenemos es atraer jóvenes de otros departamentos y de otras provincias a estudiar en Alvear, además de que disminuya la cantidad de estudiantes que se van del departamento para profesionalizarse”, comentó Florencia Morales, integrante de la Cámara Joven.

Desde las 9 hasta las 16, más de 15 instituciones educativas públicas como privadas estarán dando difusión a las más de 200 carreras universitarias y terciarias que se pueden estudiar en Alvear, tanto en forma presencial como a distancia.

La propuesta es tanto para jóvenes que están a punto de finalizar la escuela secundaria como para aquellos adultos que también buscan la superación personal y un ámbito acorde para profesionalizarse.

La virtualidad y la calidad educativa

Con la crisis desatada en 2020 por el coronavirus “se terminó el mito de que la educación a distancia o virtual no es de calidad. Hoy en día muchos no solo estudian de manera virtual sino que además trabajan sin moverse de la casa”, sostuvo Romina García.

“Con una situación económica más que compleja, tener la posibilidad de buscar una profesión con el menor costo posible, es toda una ventaja y sea presencial o virtual, en Alvear se puede acceder a una amplia gama de carreras de grado”, añadió la organizadora.

El Mercado Municipal abrirá sus puertas a las nueve de la mañana para que tenga lugar la 25 Oferta Educativa.