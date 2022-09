Noticias

El EPRE aprobó un nuevo cuadro tarifario eléctrico para Mendoza, sin aplicar la quita de subsidios de Nación

7 de Septiembre - Desde el Ente provincial aseguraron que aún no reciben de la Nación los datos de la segmentación tarifaria con las nuevas categorías de usuarios que seguirán recibiendo los subsidios y cuáles no. Por tanto los usuarios residenciales no tendrán cambios de tarifas