En Mendoza, los pobres son más pobres

7 de Septiembre - El investigador Diego Santamarina, del Observatorio de la deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, analizó el informe relacionado con Mendoza indicó que en los últimos años los porcentajes de pobreza e indigencia no empeoraron pero tampoco mejoraron

En los últimos días se conoció el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica para nuestra provincia, que reveló, entre otros detalles, que la pobreza por ingresos, alcanza al 45,5% de las personas relevadas en el Gran Mendoza. "Los pobres son cada vez más pobres", analizó Diego Santamarina, investigador y coordinador de la sede mendocina de la UCA.

"En términos generales, el segundo informe del año indica que la situación de pobreza e indigencia no empeoró pero tampoco mejoró", dijo el especialista en una nota con Carina Scandura, en Radio Nihuil.

Y amplió su concepto: "Cuando analizamos la indigencia y la pobreza estructural, el empeoramiento lo observamos en el sector de menores recursos. Los que tienen más problemas de carencias son los más afectados".

Santamarina explicó que "el análisis indica que en el Gran Mendoza mejoró la tasa de actividad y de empleo pero cuando hacemos un trabajo más profundo vemos que la calidad del empleo no es la misma. El desafío entonces es mejorar las condiciones de contratación y con ello mejorar la calidad del empleo".

Los siguientes cuadros muestran la evolución de la pobreza e indigencia en el Gran Mendoza desde 2017, según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA en Mendoza.

La pobreza y otras carencias

El investigador aclaró que "medimos no sólo la pobreza, también la carencia de otros derechos humanos básicos. Entonces si bien para la población en general se ven mejoras, para los de menores recursos los problemas se agravan y se ensanchan las brechas. Por eso repito: los pobres son cada vez más pobres".

Respecto del informe que señala que cuatro de cada diez hogares del Gran Mendoza no tienen ningún inconveniente relacionado con la pobreza, el entrevistado contó que "son dos los aspectos que se trabajan: los números de la totalidad del hogar y los de los integrantes de ese hogar. Entonces surge que la pobreza por ingresos no muestra grandes cambios en los últimos años pero sí hay un impacto en la pobreza de las personas que viven en los hogares relevados".

Santamarina se mostró optimista al decir que "hay cuestiones que se pueden mejorar desde Mendoza, más allá de que la Nación es la que determina el rumbo de la economía. Por eso les enviamos el informe al gobernador, a los ministros y al arco político en general. También les hicimos llegar algunas propuestas que se pueden implementar aún en este marco de inflación, inestabilidad y peleas políticas".

Sobre esto mismo recordó: "Mendoza ya tomó algunas acciones como el programa Mendoza Activa, que es bueno y que se puede revisar y mejorar".

No obstante enseguida reflexionó: "Los números son desbordantes, alarmantes, preocupantes. El informe nuestro, reitero, es sólo del Gran Mendoza y ahí, uno de cada diez personas es indigente. Es decir: no le alcanza para comprar alimentos. Y cuatro de cada 10 entran en el índice de pobreza con lo cual no pueden comprar la canasta básica total".

"Insisto: -concluyó- la buena noticia es que para el Gran Mendoza la situación no empeoró, pero tampoco mejoró".

Fuente: Diario UNO