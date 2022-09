Alvearenses se movilizaron por la Democracia

Alvear

2 de Septiembre - Tras el atentado contra la Vice Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, este viernes, decenas de Alvearenses se reunieron en la Plaza "Carlos Maria de Alvear"

La congregación tuvo lugar este viernes pasadas las 17:00 horas y contó con la presencia de referentes políticos de distintos sectores. Entre otros, estuvieron en la Plaza, en representación de diversas instituciones, el Secretario de Gobierno, Mariano Varela, los Diputados Roxana Escudero y José Vilches, las concejales Mabel Uceli, Hebe Katzer, Patricia Salice y Silvina Melzi, Rosa Pérez, Coordinadora de DDHH, Roberto Lucero, Asesor de DDHH del Municipio, Néstor Otero, Presidente del Partido Justicialista Alvearense, Myrna Osorio, titular de ANSES, Norma Ruíz, de la Secretaría de Gobierno, Marisa Nieto, Delegada de SUTE, el Lic. Mauro Torres, Rector del IES, y decenas de ciudadanos.

"Se ha hecho presente todo el arco político, es un dia muy especial, repudiando un hecho tan lamentable como el atentado contra la vice presidenta. Ojalá sea este hecho lamentable, un quiebre en la brecha que soportamos hoy los Argentinos y tengamos todos la misma bandera", señaló Mariano Varela, Secretario de Gobierno, quien señaló que la poca participación ciudadana tiene que ver con cierta desilusión política,

"Es un día muy especial, y muy triste para nuestro país. Es lamentable a tantos años de la vuelta de la democracia tener que hacer un acto de repudio por una situación como ésta. Llamamos a todos a la Paz, porque los únicos damnificados somos los Argentinos", señaló la Concejal del PJ, Silvina Melzi.

"Fuimos convocados por el Poder Ejecutivo, y como responsable del Poder legislativo es oportuno estar presente, porque la violencia es repudiable en cualquier ámbito. La población no participa porque hay mucho cansancio y enojo en cada casa por la situación del país", sostuvo Mabel Uceli, Presidenta del HCD, quien además agregó "No estoy de acuerdo con el feriado, que los comerciantes no hayan podido abrir, que los chicos no hayan podido ir a la escuela.No era necesario".