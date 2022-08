"Padres", emocionó en el "Lafalla"

Alvear

28 de Agosto - Otro gran artista que este fin de semana pasó por el Teatro Antonio Lafalla, es el reconocido músico y cantante Javier Rodríguez y quienes confirman su trío, con su presentación “Padres: Homenaje a Padres de la Patria”.

Este viernes 26 de agosto, el artista Mendocino presentó su espectáculo "Padres", un homenaje al Padre de la Patria, en el día del Padre Sanmartiniano.

"Este 24 de agosto recordamos y conmemoramos la paternidad de nuestro Padre de la Patria, Don José de San Martín. Pero es más que eso. Realizamos un homenaje a inmensos seres humanos que con errores, aciertos, voluntades, constancia, valor y tesón, entre otros valores no menos importantes, forjaron y fueron indiscutiblemente responsables de los comienzos de parte de nuestra Independencia como Nación", comienzan introduciendo.

El artista Javier Rodríguez brindó un concierto para conmemorar no sólo a San Martín si no también a Martín Miguel de Güemes, Manuel Belgrano y otros, como "los Padres de hoy, nuestros Padres, abuelos, tíos, hermanos, primos, etc".