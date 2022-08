AMPROS aceptó el aumento salarial del Gobierno: terminó el plebiscito y ganó el sí por escaso margen

Noticias

10 de Agosto - El gremio que nuclea a los trabajadores de la Salud realizó este martes una votación con la participación de 2.413 profesionales. Por la positiva, se inclinaron 1.245 estatales y 1.158 por el no

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) comunicó este martes que finalizó el plebiscito por la aceptación o rechazo del aumento salarial brindada por el Gobierno de Mendoza. Por un escaso margen ganó el sí. El SUTE y ATE lo rechazaron y este miércoles convocaron a una nueva movilización por las calles de la Ciudad durante el tercer día de paro.

En el contexto de la paritaria 2022, desde AMPROS aclararon que el conteo estuvo fiscalizado por el escribano público Juan Pablo Chirino, quien corroboró que votaron 2.413 profesionales de la salud, de los cuales 1.245 votaron por el sí y 1.158 por el no. En tanto, 9 votos fueron anulados y uno fue en blanco. La diferencia de votos en favor de la aceptación, fue de 87.

"La escasa diferencia que hubo en los votos habla del descontento de los profesionales de la Salud sobre la política de ajuste del Gobierno de Mendoza que ya olvidó que los trabajadores del sector fueron quienes durante la pandemia arriesgaron su vida y las de sus familiares para que el propio Ejecutivo tuviera herramientas para activar la economía de la provincia", recalcaron desde AMPROS.

Fueron 29 las mesas escrutadas en efectores de Salud de todo el territorio provincial. A pesar de que la entidad gremial posee la representatividad de sus bases, sometió a votación la propuesta para conocer la opinión de cada uno de ellos, "respetando la democracia sindical como uno de los pilares de honestidad del gremio y sobre todo de independencia de los poderes de turno", aseguraron.

Claudia Iturbe, secretaria General de AMPROS, destacó: “El mensaje es muy claro, los profesionales han expresado que no les alcanza el salario para compensar la pérdida del 2020, en el que no hubo aumento, que no pueden afrontar la escalada inflacionaria y que no se ha producido un reconocimiento expreso a su labor esencial durante la pandemia. Esperamos que esto sea para el Ejecutivo una alarma para elaborar una política de salud que ponga en valor el talento humano que sostiene la salud de los mendocinos. En caso de que el Gobierno no escuche este reclamo, volveremos a plantear medidas de acción directa”.

En detalle el aumento salarial para AMPROS

Un incremento sobre la asignación de clase vigente al 31/12/2021, conforme al siguiente cronograma: 12% en el mes de agosto 2022, 6% en el mes de septiembre de 2022, 6% en el mes de octubre de 2022, 6% en el mes de noviembre de 2022. Todo con revisión en Comisión Negociadora en la primera quincena del mes de octubre de 2022.

Una modificación del Ítem 3216 – Suplemento Especialidad Profesionales de la Salud, que pasará del a partir del mes de agosto 2022 del 27.5% al 50%, en el mes de octubre 2022 del 50% al 60% y en el mes de diciembre de 2022 de 60% al 70%.

Una modificación sobre el Adicional 1333 Responsabilidad Profesional el que partir del mes de agosto de 2022 pasará del 80% al 85%.

Una modificación del Ítem 1843 – Estímulo Profesionales de Salud el que a partir del mes octubre de 2022 pasará del 20% al 25%. Es decir, lo que hoy es un 43% del básico, pasaría a un 60% del básico.

Compromiso del Ejecutivo de comenzar a efectivizar en el mes de septiembre expedientes de Mayor Dedicación en el que se encuentran con el trámite concluido y cambios de régimen de licenciados en enfermería con fecha determinada al mes de septiembre del corriente año.

Compromiso de otorgar a los contratados, prestadores y cualquier otra modalidad de contratación, un aumento de similares condiciones al de los profesionales de planta.

Fuente: Diario UNO