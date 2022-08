Juan Carlos Guaimas, condenado a 4 años de prisión por distribución de Porno Infantil

Alvear

9 de Agosto - Juan Carlos Guaimas Martino fue condenado este lunes a 4 años y tres meses de prisión en efectivo por el delito de distribución o comercialización de imágenes obscenas y espectáculos pornográficos de menores de edad.

Así lo confirmó el Tribunal compuesto por los jueces Rodolfo Luque, Julio Bittar y Ariel Hernández. Los magistrados mantuvieron la prisión domiciliaria del empleado municipal de General Alvear hasta que quede firme la sentencia que sería apelada por la defensa a cargo de José Miranda.

Al hombre se lo condenó por los hechos ocurridos el 3 de mayo del 2018 y 24 de mayo del 2021 cuando envió el material por la red Messenger de Facebook. Con ese dato, el fiscal Javier Giaroli ordenó –en agosto de 2021- la aprehensión de Guaimas en su vivienda del barrio Zangrandi, de General Alvear, lugar donde además se secuestró un teléfono celular, una computadora y más de 47 discos compactos con material pornográfico.

El hombre llegó al debate con prisión preventiva aunque con cumplimiento domiciliario. La Fiscalía pidió que se la revocaran pero los jueces le denegaron esa solicitud.

Durante las audiencias de testigos y, sobre todo, peritos quedó probado que Guaimas envió a través de Messenger una foto y tres videos conteniendo imágenes de abusos sexuales a menores a un usuario de Myanmar, la ex Birmania. La novedad fue incluida en un reporte del organismo National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) y esto llevó a que la red social Facebook radicara la denuncia penal correspondiente.

Además los magistrados ordenaron que el celular de la hermana de Guaimas siga en poder de la Fiscalía que deberá decidir si continua con la investigación y proceda darle el destino que por ley considera.