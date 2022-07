El Gobierno propuso al SUTE un aumento salarial y reapertura de paritarias en noviembre

Noticias

21 de Julio - La propuesta incluye el 5% anunciado para julio y un 7% extra al 5% previsto para agosto, además de lo que ya se había acordado para septiembre y octubre. La negociación pasó a un cuarto intermedio

Beatríz Martínez, subsecretaria de Gestión Pública y Modernización del Estado, informó tras la primera reunión de paritarias con los gremios estatales que la oferta del Gobierno incluye el 5% de julio y un extra del 7% para agosto, además de una reapertura de la negociación para noviembre.

Esa propuesta de aumento que ya fue presentada al SUTE, gremio que agrupa al sector de la Educación, está compuesta entonces del 5% de julio que anunció el gobernador Rodolfo Suarez como adelanto de noviembre, y un 7% extra en agosto, además del 5% ya acordado en las paritarias de principio de año.

Además, se mantienen los 5 puntos porcentuales previstos en aquellas negociaciones iniciales para septiembre y octubre.

Con estos números, el aumento total a octubre, sumando lo pactado a fines de marzo, llegaría al 52%. A eso hay que agregarle el bono remunerativo y no bonificable de $7.200 mensuales que se acordó de marzo a diciembre.

Reapertura de paritarias en noviembre

"Habrá una nueva mesa de negociación en noviembre lo que nos permite ir acortando los tiempos para ir evaluando las alternativas con un poco más de precisión", señaló Beatríz Martínez.

"Teniendo presente que la decisión fue adelantar la mesa de revisión salarial debido al contexto macroeconómico que todos conocemos y la crisis económica del país, la propuesta lo que busca es paliar la inestabilidad económica que se produjo sobre el salario de todos los agentes estatales", indicó la funcionaria del ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia.

"La propuesta incluye este 5% que va a estar depositado con el pago del mes de julio para la próxima semana. Se le agrega otra suma al escalón de agosto, alcanzando el 12%. Y para los meses que siguen se mantienen el 5% en septiembre y 5% en octubre", describió Martínez.

Lo importante, señaló el Gobierno, es que con esta propuesta en noviembre se abrirían nuevamente las negociaciones, lo que permite acortar tiempos en estas etapas de incertidumbre económica.

El SUTE no rechazó la propuesta y se pasó a un cuarto intermedio

El gremio de lidera Carina Sedano recibió la oferta del Gobierno y acordó un cuarto intermedio para el jueves 28, aunque ratificó el paro previsto para el martes 26 y miércoles 27.

La Provincia, por su parte, se comprometió a analizar la postura del sindicato, indicó Beatríz Martínez.

"Con los distintos gremios hemos tenido nuestros análisis de las pérdidas del poder adquisitivo pero también tenemos en cuenta las finanzas del Estado. Además de brindar los mejores salarios que podamos también tenemos que cuidar el estado de las finanzas de la Provincia para poder garantizar justamente ese pago", indicó la representante del Gobierno en las paritarias.

"Los números que maneja la Provincia y el contexto de inestabilidad no nos permiten hacer una proyección mucho más allá. Lo importante es que no se rechazó la propuesta, si no que hemos pasado a un cuarto intermedio para acercar posturas para el jueves 28 a las 9. La idea es avanzar progresivamente en la negociación", dijo.

Esta oferta que se presentó al SUTE será la misma que se presente a cada uno de los gremios de la Administración Pública. Este mismo jueves, las reuniones seguirán con los representantes de la Administración Central (ATE) y con los de los profesionales de la Salud (Ampros).

Fuente: Diario UNO