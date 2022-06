En menos de 6 meses, Fundación Cecsagal atendió más de 70 pedidos

Alvear

2 de Junio - Desde que comenzó el año, la Fundación Cecsagal ha brindado numerosas colaboraciones a diferentes instituciones y vecinos de la región, además de la Campaña de Recuperación y Donación de Bicicletas y la Campaña de Reparación y Donación de Audífonos

Es la solidaridad, un valor que ayuda a ser conscientes de las necesidades del otro y genera por consiguiente el deseo de cooperar para su bienestar. Es por ello que a poco de inaugurar el sexto mes del 2022, la Fundación Cecsagal continúa haciéndose presente de manera solidaria en la comunidad, colaborando con múltiples situaciones e instituciones con necesidades específicas (desmalezadoras, pintura, materiales escolares, etc...), y el balance del desempeño de las dos fuertes Campañas impulsadas desde el seno de la Fundación Cecsagal, es por demás positivo.

Se trata de dos intensas Campañas caracterizadas por la complicidad invalorable del asociado, ya sea con su aporte voluntario a través de la factura de electricidad o al acercar a la Cooperativa sus elementos para refaccionar, y que apuntan a sectores muy sensibles para la sociedad, ya que afecta a niños, jóvenes y personas con disminución auditiva.

Por un lado, la Campaña de Restauración y Donación de Bicicletas, a través de la cual se reciben rodados en desuso, se los reacondiciona y se los dona a través de instituciones, por lo general escolares, que ha resuelto problemas de movilidad a alumnos de toda la región.

Por otro, la Campaña de Restauración y Donación de Audífonos, que bajo la misma modalidad que la de bicicletas (se reciben dañados o en desuso), se les elige destinatario y se los dona, mejorando notablemente la calidad de vida de quien los recibe, a sabiendas también que el ser solidario, comprometido, el estar atento a las necesidades de los demás, no sólo empuja a afrontar momentos complejos en quien recibe, sino que cada acto fraternal, aligera el alma de quien da sin pedir nada a cambio.

Para ser parte de cualquiera de estas Campañas de gran compromiso con el prójimo, tanto quien desee ser parte activa del círculo solidario, como quienes necesiten colaboración, deben acercarse de 7:00 a 14:00 horas, a las oficinas administrativas de la Cooperativa Cecsagal, ubicadas en Zamenhof 27, con la firme convicción de que entre todos, no habrá dificultades que no puedan ser sorteadas.