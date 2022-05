Comenzó la temporada de Poda de arbolado público

Alvear

27 de Mayo - La Dirección de Servicios Públicos informa que comenzó la temporada de poda de forestales, pertenecientes al arbolado público,

Según lo detallado, se empezó por el sector comprendido por los Barrios Policial, Smatha I y II, Inquilinos, Sanidad, Municipal, Centro Empleados de Comercio y Docente. Dichos trabajos se realizarán hasta el 3 de junio, de 7 a 15h. Se ruega a los vecinos no dejar los autos estacionados debajo de los árboles en ese horario. Cabe recordar que está totalmente prohibido realizar estos trabajos en forma particular, el no cumplimiento de lo informado dará lugar a la aplicación de multas, dispuestas por Ordenanza Municipal y Ley Provincial N° 7874.