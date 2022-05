La inflación de abril en Mendoza fue del 6,6%, igual a la de marzo y superior a la nacional

Noticias

12 de Mayo - En lo que va del año el costo de vida en Mendoza ya es cercano al 24%. La inflación interanual, es decir de los últimos 12 meses, supera el 60%. Se produjo una abultada suba en el rubro Indumentaria, con más del 15%.

La inflación de abril en Mendoza volvió a ser del 6,6% como en marzo pero además fue superior a la nacional que llegó al 6%. En nuestra provincia el costo de vida acumulado en lo que va del años es de 23,8% y el interanual de abril de 2021 a 2022 es del 60,2%.

Los números indican que no se cumplieron las previsiones sobre todo del gobierno nacional, que esperaba que no se llegara al 6%, otra meta no alcanzada. Ni Precios Cuidados, ni el control de precios, ni los acuerdos con sectores empresarios han logrado detener la inflación.

El rubro que más aumentó en Mendoza, muy por encima de todos los demás fue el de Indumentaria con más del 15%. Le siguió Equipamiento y Mantenimiento del Hogar con 8,2%. La información fue dada a conocer este jueves por la DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas).

El índice de precios al consumidor a nivel nacional subió en abril 6%, siete décimas por debajo del 6,7% registrado en marzo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, en el primer cuatrimestre del año los precios minoristas acumularon una suba del 23,1%; mientras en los últimos 12 meses se incrementaron 58%.

Los precios de la indumentaria, por las nubes

Lo llamativo y alarmante del rubro Indumentaria es que desde abril del año pasado ha aumentado el 82% y en lo que va de este año ya llegó al 29,7%. Después de Indumentaria y de Equipamiento y Mantenimiento del Hogar, se ubicaron Atención Médica y Gastos para la Salud, con 6,7% y esparcimiento con el 6%.

Por debajo de los números de inflación quedaron Alimentos y Bebidas (5,3%); Transporte y Comunicaciones (4,7%); Educación (3,9%); Otros Bienes y Servicios (3,4%) y Vivienda y Servicios Básicos, que fue el que menos incremento registró: 1,3%.

La inflación de abril fue igual a la de marzo. es decir que otra vez se produjeron los números más altos de los últimos 20 años. Durante todo 2021, el costo de vida no superó el 5%. El porcentaje más elevado del año pasado fue en abril, con el 4,8%.

¿Qué dijo Alberto Fernández?

Este mismo jueves, minutos antes de conocer los datos de la inflación, desde Francia el presidente de la Nación, Alberto Fernández se refirió a la inflación.

"El programa económico ayudará a desacelerar la inflación. Estamos trabajando en todas las causas, siendo una el aumento de precios por la guerra. Lo planteé a los actores del conflicto para que entiendan la dimensión"", expresó el mandatario.

La inflación nacional

Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron el 5,9% en abril, siendo el rubro que más incidió en el alza del costo de vida a nivel nacional y se mantiene por encima de las mediciones del nivel general de la inflación.

Si bien el indicador muestra una desaceleración respecto de las subas del 8,6% de febrero y el 7,2% de marzo, si se excluyen esos dos meses, el 5,9% fue el aumento mas alto de los últimos cuatro años.

Según las cifras oficiales del INDEC, con la exclusión de esos dos meses, el aumento del precio de los alimentos en abril fue el más alto desde septiembre del 2018, cuando llegó al 7,3%.

En abril alcanzan un alza del 28 desde diciembre pasado, cinco puntos porcentuales más que la inflación de ese período del 23,1%, y en los últimos doce meses suben un 62,1%, cuatro puntos por encima de la inflación acumulada del 58,0% en la misma comparación.

La suba de Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la que tuvo la mayor incidencia en todas las regiones del país y aportó un 1,5% en el aumento de la inflación.

En abril se destacó el aumento de carnes y derivados, pan y cereales, leche, productos lácteos y huevos, por ser los que más incidencia tuvieron este mes.

En cambio los precios de las frutas y verduras, tubérculos y legumbres estuvieron entre los de menor incidencia, con caídas incluso en algunas regiones.

En la región Patagónica se alcanzó en abril el aumento más alto en alimentos del 6,7, y el menor indicador se registró en Cuyo, con un 5,6% (pero en Mendoza fue del 6,6%), mientras que en el Gran Buenos Aires igualó la cifra del nivel general del 5,9%.

En la región noreste el costo de los alimento aumentó un 6,4% y en la del Noroeste un 6,3%, ambos por encima de la inflación general de abril.

