Proponen un aumento del 20 % promedio para usuarios de gas natural sin tarifa social

10 de Mayo - Lo planteó la Secretaría de Energía en una audiencia para considerar los nuevos precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte. El incremento tiene en cuenta el ingreso de la gente porque toma como referencia el Coeficiente de Variación Salarial.

La Secretaría de Energía propuso este martes un aumento promedio del 20% en el servicio de gas natural para los usuarios sin tarifa social, un incremento que tiene en cuenta el ingreso de la gente porque toma como referencia el Coeficiente de Variación Salarial, de acuerdo con lo expuesto en la primera de un total de tres audiencias públicas que se realizarán hasta el jueves.



La postura oficial fue presentada en la audiencia, que se realizó de manera virtual, por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, para considerar los nuevos precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) que estarán vigentes a partir del 1 de junio.



Videla señaló que los beneficiarios de la tarifa social tendrán un aumento equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial, y del 80% para quienes no gozan de ese beneficio.



De esta forma, con un CVS en 2021 del 53,4%, esos ajustes para todo el año deberían ser del 21,3% y 42,7%, respectivamente.



Videla recordó que en febrero se concretaron aumentos de tarifas y, tomando como ejemplo a distribuidoras de gas de cuatro regiones diferentes, señaló que por las variaciones aprobadas oportunamente, "no correspondería hacer ninguna corrección" en el caso de los beneficiarios de la tarifa social.



En cuanto a los que no cuentan con ese beneficio, que Videla caracterizó como "el común de los ciudadanos", los aumentos dispuestos en febrero se ubicaron entre el 13,7% y el 20,5%, con lo cual restaría aplicar los incrementos remanentes de hasta un 25,5% para los que no cuentan con tarifa social.

Para los beneficiarios de tarifa social se asegura que no habrá incrementos para el resto del año.



El presidente Alberto Fernández respaldó este esquema de actualización al asegurar desde España, donde inició este martes una visita oficial, que la propuestas es ajustar las tarifas "teniendo en cuenta el ingreso de la gente".



"Eso está muy lejos de los tarifazos que se vivieron en los años de (Mauricio) Macri", enfatizó el Presidente.



En una entrevista brindada al diario español El País, el jefe de Estado señaló que el Gobierno propuso "un ajuste de tarifas siguiendo una ley que votaron los que ahora se han opuesto", en referencia a las críticas al aumento planteadas por un sector del Frente de Todos.



La jornada de este martes -que se extendió por espacio de casi tres horas y media- significó el inició del proceso de actualización tarifaria definido por el Poder Ejecutivo en el programa económico, con el que busca lograr "niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva" para los servicios públicos de gas y electricidad.



En la audiencia de este miércoles se tratarán los nuevos precios de referencia estacionales de la Energía Eléctrica (PEST), y el jueves se debatirá la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado a los usuarios del servicio de gas natural y de energía eléctrica, para el bienio 2022-2023.



El ministro de Economía, Martín Guzmán, al participar este martes por la mañana de un foro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham) reiteró que "ante una oportunidad histórica, la energía tiene un potencial transformador en la economía" al entender que "ordena y normaliza la situación fiscal y lleva a una reducción de los subsidios energéticos".



"Desde lo productivo porque si tenemos una mayor escala de producción, vamos a tener unos costos de producción diferentes, lo cual le da más competitividad a toda nuestra estructura productiva. Desde lo macroeconómico tiene un impacto en la estabilidad cambiaria, en la estabilidad de la balanza de pagos", subrayó el ministro al defender el esquema de segmentación.



La revisión del esquema de subsidios energéticos fue uno de los puntos acordados en marzo último entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI), al anunciarse el refinanciamiento de la deuda de US$44.000 millones que el país mantiene con el organismo multilateral de crédito.



En la audiencia de este martes se resaltó que el Estado nacional cubre con subsidios el 75,6% del costo total del gas natural destinado a la demanda prioritaria, con porcentajes mayores en los meses de invierno, de acuerdo al informe de Videla.



La funcionaria señaló que, a raíz de los incrementos en los precios internacionales por la invasión de Rusia a Ucrania, el costo de abastecimiento se ubica en el equivalente a 5,76 dólares por millón de BTU (Unidad Térmica Británica, según su sigla en inglés).



De ese monto, el costo medio afrontado por el Estado nacional es de 4,35 dólares y el del usuario de 1,41 dólar.

Fuente: Telam