Ramiro Labay, planteó ejes prioritarios dentro de su discurso

7 de Mayo - Ramiro Labay presidente de la específica de Ganadería de la Cámara de Comercio, trazó en su discurso de apertura de la expo Ganadera, algunos puntos que estableció como cruciales

El Discurso:

La ganadería de Mendoza viene marcando diferencias competitivas con respecto a otras actividades económicas, estamos en una curva ascendente con mucho futuro por delante y es el momento de dar el salto para que desarrolle su potencial y esto puede ser posible! Combinando la inversión privada y la capacidad de resiliencia del productor ganadero, con los diferentes estímulos de fomento por parte del estado.

Debemos darnos la posibilidad de debatir y pensar en conjunto cuales deben ser las políticas a corto, mediano y largo plazo para hacer de esta actividad una fuente de progreso, trabajo genuino, generando riquezas y dándole a la provincia de Mendoza una ampliación de la matriz productiva que tanta falta nos hace.

Para ello…

Tenemos que pensar en varios ejes fundamentales:

En primer lugar el productor ganadero necesita previsibilidad, del gobierno Nacional garantizando la apertura y no el cierre de mercados internacionales! como así también estabilidad y reducción inflacionaria; en tanto del gobierno Provincial debemos contar con las partidas presupuestarias acordes cumpliendo en tiempo y forma la ejecución de las mismas para que a través del Clúster y la Fundación Coprosamen se desarrollen y lleven a cabo proyectos los de fomento.

Es imperioso que se logre una sinergia entre Nación, Provincia y entidades privadas para así poder a través del diálogo continuo generar las políticas de estímulos y condiciones necesarias para la expansión de la actividad agropecuaria.

Otro eje fundamental es poder mejorar la productividad de nuestros campos para poder así salir del estancamiento del 55% de destetes y también poder mejorar la ecuación que producimos solamente el 11% de lo que consumimos en la Provincia de Mendoza.

Para ello entre otras cosas debemos:

Reformular la resolución N°864 que trata sobre las quemas controladas o prescriptas , para hacerla más ágil y evitar así las trabas burocráticas actuales, es fundamental para la recuperación de pastizales naturales y haciéndolas de manera estratégica evitaríamos y ayudaríamos a la mitigación de incendios forestales fuera de control. Esta herramienta no requiere más que GESTIÓN por el organismo competente y marcaría un antes y un después en la receptividad de nuestros campos.

En cuanto a sanidad (además de los planes sanitarios vigentes) debemos poner en agenda legislativa un proyecto de ley donde sea obligatorio la detección de enfermedades venéreas en toros y tenemos todos los medios necesarios para concretarlos. Los toros enfermos tienen que salir con guía de faena y brindarle a los productores que lo necesiten la facilidad crediticia para que a través de cabañas locales logren la reposición de los mismos y además puedan hacer un aporte genético tan necesario para los rodeos.

Debemos Potenciar la ganadería bajo riego , brindando herramientas crediticias para la tecnificación y eficientización de los recursos hídricos, es muy necesario que la oposición apoye el proyecto provincial sobre el endeudamiento para la adquisición de equipos de riego, combinándolo con tarifas diferenciales al menos mientras dure el periodo de amortización de los mismos. Sin agricultura no hay ganadería y en un contexto de sequía permanente donde el recurso es escaso; ser responsables en la administración hídrica debe ser prioridad.

En zonas como las nuestras.. Políticas de fomento como Plan vaca, Plan toro y destete precoz son muy necesarias para lograr índices productivos y reproductivos superiores a la media, contar con incentivos como los ANR (aportes no reembolsables) para la adquisición de alimentos para destetes y recrías impactaría de manera directa como así también evitaríamos que terneros con muy bajo peso salgan de la provincia perdiendo la oportunidad de generar más kilogramos de carne.

Debemos Poner en discusión la factibilidad de crear puntos de destetes comunitarios, estratégicos y asociativos donde el productor pueda sacar los terneros del campo, preservando el estado corporal de la vaca y a su vez obtenermás kg a corral. Creandoasí un circulo agropecuario virtuoso donde el privado sea el que administre y ejecute el sistema con el apoyo y acompañamiento crediticio del estado.

En este este eje quiero hacer especial hincapié y me voy a referir a un eslabón esencial que es la infraestructura:

Un tema muy importante es el proyecto que está avanzando de conectividad rural de internet punto a punto impulsado por el clúster ganadero y el ministerio de economía de la provincia.

Ésta inversión, que brindaráservicio de internet a todo el Este mendocino será de un gran impacto, no solo en lo productivo y logístico sino que generará arraigo rural brindándole una mejor calidad de vida a los habitantes.

Pedimos se pueda ver culminado este anhelo lo antes posible y agradecemos quehayan escuchado este reclamo y haber tomado la decisión de llevar la obra a cabo.

También a lo que conectividad refiere debemos poner la mirada en los ingresos a la provincia tanto en el sur sobre ruta 143 como al este en ruta 188 donde no existe comunicación alguna!

Como ejemplo les cuento que hace 4 años se montó e inauguró una torre en el paraje la Mora y hasta el día de hoy no podemoscontar con una antena para el servicio de telefonía móvil.

Son incontables los accidentes y muertes que han ocurrido en esa zona sin poder tener algo tan elemental como poder realizar una llamada pidiendo por una ambulancia.

Concretar la pronta ejecución de los ACUEDUCTOS Monte Coman – La horqueta, La Paz sur y Arroyito – Cruz del yugo, como así también la ampliación del acueducto Bowen – Canalejas ya que quedó discriminada una amplia zona productiva del departamento con calidades y cantidades de agua muy por debajo de las deseadas.

Y qué decir de este punto que nos quita el sueño desde hace tantos años!! Ya no encuentro palabras para poder transmitir la necesidad de solucionar el gran abandono que tienen los CAMINOS GANADEROS, no solo del departamento sino de toda la provincia! Evidentemente algo no está funcionando, y si no funciona no sirve! Muchas veces veo que hay muy buena voluntad y se agradece, pero seamos sinceros, solo con buenas intenciones no alcanza!

Necesitamos que a la DPV se le brinden partidas presupuestarias específicas para caminos ganaderos, generando planes de acción para el mantenimiento de los mismos y también equiparla con las maquinarias necesarias que estos difíciles terrenos y de gran extensión necesitan.

De no ser así deberemos pensar en otro método o reestructuración porque los productores ganaderos no nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando que con las mismas prácticas obtengamos resultados diferentes. Si algo nos caracteriza es ser perseverante ante las adversidades y le vamos a encontrar la forma de solucionarlo porque de esta manera no es posible seguir.

Nos queda mucho por delante, muchas cosas por mejorar pero también hay que ser agradecidos con lo que se ha logrado en estos años, debemosseguir trabajando de manera conjunta, nucleados a través de distintas entidades como los son elclúster ganadero, Fundación Coprosamen, cámaras territoriales, agrupaciones de productores etc.

El sector ganadero provincial está muy unido, pensando y trabajando en un mismo objetivo, que es el desarrollo de la actividad. Hoy la ganadería de Mendoza se proyecta al país a través de la Fiesta nacional de la ganadería de zonas áridas y depende de todos tomar el desafío para llevarla a lo más alto.