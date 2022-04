Bono de $18.000: Anses habilitó la inscripción simultánea de 150.000 personas

Noticias

29 de Abril - El sitio está funcionando "muy bien", señalaron desde la Agencia. Dada la gran cantidad de personas que intentan acceder, hay una sala de espera. Recomiendan acceder por la noche y durante el fin de semana para agilizar el trámite.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) habilitó este jueves la inscripción simultánea de hasta 150.000 personas en su página web para el bono de $18.000 de Refuerzo de Ingresos para trabajadores y trabajadoras del sector informal, monotributiustas A y B y de casas particulares, y aseguró que, si bien existe una espera para acceder a la página, no habrá problemas para que todos puedan completar el proceso en los próximos días.



En ese sentido, fuentes del organismo señalaron a Télam que la cantidad de accesos durante la mañana del jueves fue muy significativa pero que la primera evaluación que hacen sobre el proceso de inscripción es que está funcionando "muy bien".



"Estamos inscribiendo desde la web en simultáneo a 150 mil personas. Lógicamente hay una espera, debido a la magnitud de personas que lo están haciendo, pero con este ritmo que tenemos, en los 9 días que quedan de inscripción, todas las personas podrán hacerlo", señalaron desde la Anses.



Desde la mañana, al momento de acceder al portal de Mi ANSES en la página web del organismo, salta un cartel de aviso de "Sala de espera" en el que se explica que se pide no cerrar la página y aguardar el turno para ingresar automáticamente.



Por la tarde, la cantidad de personas en espera varió entre 400 mil y 250 mil usuarios, aunque más temprano la cantidad de usuarios llegó a superar los 1,5 millones.



"El sistema permite el acceso de 150 mil usuarios en simultáneo. Algunas personas tardan más y otras menos, pero ese es el promedio y se está dando de forma bastante ágil", aseguraron desde la Anses.



En cualquier caso, las 400 oficinas del organismo en todo el país estarán abiertas para atender por demanda espontánea a quienes no pudieran acceder.



Para evitar largos tiempos de espera la recomendación es acceder al sistema por la noche o durante el fin de semana, que son los momentos en los que no están operativas las oficinas de la Anses y que coinciden con los períodos de mayor demanda del sistema.



La inscripción al refuerzo estará abierta hasta el 7 de mayo.



El cronograma de pagos para los trabajadores informales, monotributistas A y B y trabajadoras de casas particulares que accedan al bono comenzará con los DNI terminados en 0 el jueves 19 de mayo y continuará los días hábiles corridos según terminación de documento.



De esta forma, los documentos terminados en 1 cobrarán el viernes 20; los terminados en 2, el lunes 23; los terminados en 3, el martes 24; los terminados en 4, el jueves 26; los terminados en 5, el viernes 27; los terminados en 6, el lunes 30; los terminados en 7, el martes 31 de mayo; los terminados en 8, el miércoles 1 de junio; y los terminados en 9, el jueves 2 de junio.