Casi 5 millones de personas viajaron por el país y gastaron más de $45.000 millones

Noticias

17 de Abril - Lo adelantó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en un informe donde también se adelantó que este fin de semana largo los turistas desembolsaron casi un 18% más que en el mismo lapso de 2021.

Casi cinco millones de personas se movilizaron por todo el país y gastaron más de 45.000 millones de pesos durante el feriado de Semana Santa, lo cual representó casi un 18% más que en el mismo lapso de 2021, de acuerdo con un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



La entidad señaló que "los alojamientos quedaron colmados a pesar del aumento en la oferta para-hotelera del último año", al tiempo que "volvió el turista internacional y se activaron al 100% los eventos y festividades, con el marco de un tiempo otoñal perfecto que ayudó a la actividad".



La CAME detalló que "el feriado de Semana Santa dejó un balance de 2.612.000 turistas y otros 2.350.800 de excursionistas que recorrieron más de 1.000 ciudades de la Argentina y que forman parte del circuito turístico nacional, con un gasto de $45.101,3 millones al sumar a los excursionistas, monto que a precios constantes significó un crecimiento del 91,1% respecto de la misma celebración en 2021".



Un multitud participó de la Fiesta del Chocolate en Bariloche. // Foto Eugenia Neme





La mayoría de los alojamientos tuvieron ocupación completa, "a pesar del aumento en la oferta para-hotelera del último año, a lo que se sumó el retorno del turista internacional y se activaron al 100% los eventos y festividades", destacó el informe de CAME



Durante el feriado largo de Semana Santa "viajaron 37,5% más de turistas y 1,4% más de excursionistas", sostuvo CAME, mientras que la estadía promedio aumento un 10% "y el gasto diario creció considerablemente, más allá del efecto inflación".



"Con una estadía media de 3,3 días y un gasto diario per cápita de $4.610, los 2,6 millones de turistas desembolsaron $39.736 millones el fin de semana, incluyendo hospedaje, transporte, comida y otros gastos", por lo que frente a 2021, el consumo a precios constantes subió 107,7%, sostuvo la entidad pyme.



En el caso de los excursionistas, que "decidieron viajar por el día a ciudades cercanas en busca de ocio, recreación, deportes, festejos religiosos o encuentros familiares, estos gastaron en promedio $2.282 cada uno, sumando un desembolso total de $5.365 millones, que a precios constantes resultó 19,9% mayor al mismo fin de semana de 2021".

Además, "según el Ministerio de Turismo y Deporte, alrededor de 300 mil personas viajaron con el Pre Viaje, el programa que devuelve el 50% de lo gastado en turismo en crédito para volver a usar en servicios del sector como gastronomía, excursiones o pasajes, y durante este fin de semana se notó a pleno el regreso del turista internacional, especialmente residentes de países vecinos como Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, que se hicieron presentes en las grandes ciudades y aquellas cercanas a las fronteras".



Asimismo, el reporte resalta que Aerolíneas Argentinas transportó durante el fin de semana más de 300.000 pasajeros, batiendo el récord de 2018, que había sido histórico.

Mendoza



Los turistas ocuparon desde el miércoles por la noche las 35 mil plazas disponibles del distrito. Se sumó esta vez el visitante internacional, especialmente el chileno, que nuevamente marcó presencia en la región. Gran Mendoza, Potrerillos, San Rafael y Malargüe, estuvieron entre los destinos más concurridos. El gasto promedio diario se ubicó en $5.200, destacándose recorridos como el Parque Aconcagua. Este año, Semana Santa coincidió con el Día Mundial del Malbec.