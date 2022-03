Una multitud se manifestó en contra del cierre del “Ayun”

Alvear

26 de Marzo - Un importante número de alvearenses se dio cita, primero durante la mañana en la Plaza "Carlos María de Alvear", y en mayor número por la noche, frente a la Municipalidad, para manifestarse en contra del cierre del Jardín Maternal

Desde hace días, la situación del Jardín Maternal Ayún, que funciona en la sede del SUTE local, de calle Ricardo Piérola, ha generado preocupación y malestar en la comunidad educativa, no sólo de esta institución, sino de gran parte de la comunidad, ya que tras 33 años de existencia, es imponente el número de familias que se han relacionado a ésta, directa e indirectamente.

El jardín forma parte del programa denominado SEOS, de la Dirección General de Escuelas, a través de la Fundación “12 de Agosto”, que recibe los fondos con los que se abona el sueldo del personal.

La DGE señala que el problema reside en la falta de presentación de documentación y balances de la Fundación, que habría hecho caso omiso ante múltiples pedidos, y que empujó a quienes controlan los convenios a quitar al Jardín del programa SEOS, primero y a municipalizarlo después (El municipio tendría decidido distribuir algunos docentes y a todo el alumnado a diferentes instituciones a su cargo).

Por otra parte, Néstor Martini, apoderado de la “12 de Agosto”, insiste con que no hubo pedidos de parte de la DGE, a excepción de una llamada con cierto tinte informal en el mes de diciembre, previo a las fiestas de fin de año, y un mail, el 17 de enero, que habría sido leído muy tarde por miembros de la Fundación.

Lo cierto es que si bien, en un primer momento la Directora de SEOS, aseguró que la Fundación había roto todos los plazos posibles, tras una reunión entre ambas partes, el Secretario de Gobierno Mariano Varela y la Directora de Educación, Roxana Molero, y representantes de la comunidad educativa, se le prorrogó una semana la presentación de la documentación solicitada.

“Los docentes no van a cobrar su sueldo hasta que no se resuelva la situación, por lo que apelaremos al compromiso de la sociedad para conseguir los fondos y mantener el jardín abierto”, señaló Martini, al tiempo que agregó: “No hemos tenido más comunicación que un mail en enero, y la decisión se toma detrás de un escritorio a 300 kilómetros de Alvear, y no tienen noción del daño que generan”.