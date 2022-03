Afiliados de Osep reclaman en Defensa del Consumidor

Alvear

22 de Marzo - Debido a la irregular cobertura que brinda la obra social de un tiempo a esta parte, buscan el reintegro de los descuentos, a través de reclamos masivos en Defensa del Consumidor

Afiliados y adherentes de Osep de nuestro departamento se han manifestado en la Dirección de Defensa del Consumidor, solicitando que ésta arbitre procedimientos administrativos para que OSEP reintegre los descuentos realizados.

Según indicaron algunos de los vecinos que instan a acercarse a la Defensoría, se debe presentar una nota en Defensa del Consumidor con las siguientes quejas:

- “Al estar suspendidas las prestaciones médicas se solicita la inmediata restitución del servicio.

- "No se procedió al corte de los descuentos en los haberes por las asistencias no prestadas”.

- “La condición de Afiliados Cautivos no permite tampoco el derecho de optar por otra obra social”, agrega la misiva.

Cada trámite debe efectuarse acompañando la nota con fotocopia de carnet y DNI