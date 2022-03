Marcolini recorrió obras junto al Ministro Isgró

Alvear

10 de Marzo - En la mañana de este jueves, el intendente Walther Marcolini junto al Ministro de Infraestructura y Planificación de la Provincia Mario Isgró, la Presidenta del IPV María Marta Ontanilla, el Secretario de Obras Públicas Jorge Pérez, el Director de Obras Ignacio Castro, el Director de Vivienda Fabián Giménez y el delegado de Bowen Hernán Climent recorrieron los Barrios Malvinas Argentinas y Don Valentín (Bowen), y el inicio de la gran obra de 1000 m2 del Jardín Rosarito de Luz de Bowen.

El Jefe Comunal destacó la presencia de los funcionarios provinciales en nuestro departamento y la posibilidad de trabajar en una amplia agenda, además de recorrer obras que se trabajan en conjunto como Diagonal Jorge Simón y calle G, además de observar el avance en la construcción de barrios: “Es importante que tengamos esta comunicación de trabajo permanente, que es muy importante para el departamento”, aseveró el intendente Walther Marcolini acerca de esta serie de obras que marcan una inversión histórica para Alvear, con escuelas, asfaltos, vivienda y cloacas, que mejoran la calidad de vida de los vecinos y cumplen sus sueños de crecimiento.

El Ministro Mario Isgró también destacó el trabajo que se realiza en conjunto entre Municipio y Provincia, remarcando la labor que se hace desde la Comuna: “Es un placer trabajar junto a Walther Marcolini y su equipo, desde la infraestructura y la planificación, es el caso de calle G y 7, que es parte de un plan que el Municipio tenía para intervenir en una zona productiva muy importante y que termina formando un aro con la Ruta 188”. Otro punto en el que Isgró hizo hincapié fue en la construcción de viviendas sustentables, que dan una respuesta a la Ley de Etiquetado Energético aprobada en 2021: “Es uno de los primeros barrios en la provincia que se desarrolla con esta metodología. Se trabaja con tecnologías nuevas, como sucede en otras partes del mundo y a la larga terminas ahorrando dinero, lo que hace que se puedan construir más viviendas” expresó.

María Marta Ontanill, Presidente del IPV, se refirió a las obras de vivienda, barrios en ejecución y a licitar, y sobre el proyecto del complejo de departamentos: “En el Barrio Malvinas Argentinas estamos construyendo 74 viviendas y en el Barrio Don Valentín son 16 viviendas, tienen la particularidad de que se hace con un sistema constructivo industrializado y si bien hemos licitado varias obras con este sistema en toda la Provincia, Alvear es la primera experiencia ya en construcción. Al ser industrializados se construyen muy rápido y tienen muchas bondades para las familias, porque están muy bien aisladas lo que contribuye a que sean eficientes energéticamente”. Hay que destacar que el Barrio Malvinas Argentinas cuenta con un 30% de avance de obra y el Barrio Don Valentín un 60%, además este último contará con una vivienda piloto para que las familias puedan visitarla: “En ambos casos se trabaja con una tipología de vivienda bioclimática cuya principal característica es que apuntan al norte para aprovechar la luz solar, por lo que veremos una disposición diferente a otros barrios, ya que las ventanas buscan el sol”.

Además se está en proceso de adjudicación de los Barrios El Nevado y El Juncalito, por lo que se espera que antes de que finalice el mes de marzo ya estén en obra, lo que sumaría 50 viviendas entre ambos. Por otro lado se está en la etapa de planificación del proyecto del intendente Walther Marcolini, que tiene que ver con la construcción de un complejo habitacional de 66 viviendas: “Se trata de una tipología distinta, en cintas de planta baja, primero y segundo tipo, y además priorizando otros barrios a través del Programa Mendoza Construye”.

Respecto al Programa Mejoro Mi Casas, Ontanilla dijo: “Se firmó el acta de inicio de 80 mejoramientos de vivienda en Alvear, cuyo proceso constructivo está iniciando y se espera que en el mes de Mayo se lance una segunda tanda de licitaciones”.

En el día de ayer, tras una reunión en intendencia, el intendente Walther Marcolini, junto con el Ministro Mario Isgró, la Presidenta del IPV María Marta Ontanilla y el Secretario de Obras Jorge Pérez, recorrieron la obra de Diagonal Jorge Simón.

Todas estas obras no solo mejoran la infraestructura del departamento, sino que también concretan sueños y anhelos de los vecinos de General Alvear, es el caso de Ofelia Recuerdo, Presidente Unión Vecinal Barrio Don Valentín: “Tantas ilusiones que teníamos, y ahora estamos viendo los resultados. Son casas muy cómodas y limpias, sin dudas fue una gran alegría cuando me llamaron y el intendente me describió el proyecto, yo ya lo veía pero nunca me imaginé que iba a ser tan lindo”.