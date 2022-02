El SUTE rechazó la propuesta salarial del Gobierno y amenaza con un paro

Noticias

17 de Febrero - A cuatro días del comienzo del ciclo lectivo, las negociaciones están estancadas y los docentes podrían ir a un paro. El sábado habrá un nuevo plenario

Las paritarias docentes quedaron estancadas este jueves luego de que el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) rechazara la oferta del Gobierno provincial. Así las cosas, el inicio de clases previsto para el próximo lunes podría verse afectado por un nuevo paro, lo que se decidirá este sábado.

“Lo primero que queremos informar es que hemos rechazado la propuesta porque no cumple con los lineamientos que habíamos consensuado en nuestro plenario”, afirmó Carina Sedano, la secretaria general que asumió recientemente la dirección del gremio.

El SUTE destacó entre los argumentos de su negativa el hecho de que los incrementos salariales que propuso el oficialismo "no eran en blanco, no tenían en cuenta la inflación ni el poder adquisitivo y estaban atados al presentismo".

Los docentes volverán a reunirse el sábado y podrían decidir un nuevo paro.

"Lo más sorprendente -se quejó Sedano- es que están haciendo un ajuste: hablan de un bono de $115.000 y en realidad es de $61.000".

Se refería a que, desde su criterio, el bono propuesto por el equipo del gobernador Rodolfo Suarez "no contempla el bono de 54 mil pesos que se aplicó en 2021, que también fue en negro". Por otra parte, al estar atado al presentismo, el bono es interpretado por el sindicato como un "nuevo ítem aula".

Lo que ofreció el Gobierno

La oferta salarial del Gobierno implica un aumento en seis cuotas según el siguiente cronograma:

• 16% a partir del mes de marzo de 2022.

• 5% a partir del mes de julio de 2022.

• 5% a partir del mes de agosto de 2022.

• 5% a partir del mes de septiembre de 2022.

• 5% a partir del mes de octubre de 2022.

• 4% a partir del mes de noviembre de 2022.

Estos incrementos son no acumulables, o sea que se calculan cada vez sobre la base fija del mes de diciembre 2021 y serían revisados en el mes de octubre del 2022.

La suma fija anual de $115.600 es no remunerativa y no bonificable -es decir que no entra en el cálculo del aguinaldo-; y se pagaría en 12 meses con montos que van desde los 7.200 pesos a los 12.000, dependiendo del mes. A partir de marzo, este adicional será abonado a cada docente, pero condicionado al presentismo.

Lo que piden los docentes

Por su parte, el SUTE reclama que los aumentos "sean en blanco" y que "tengan en cuenta el poder adquisitivo mediante una revisión técnica que contemple el efecto de la inflación". Otra demanda es que no se aten los incrementos al presentismo, ya que esto se entiende como "un nuevo Ítem aula encubierto".

En consecuencia, Sedano comunicó que a partir de este viernes habrá reuniones en las escuelas, con plenarios departamentales. "El sábado tenemos plenario provincial. Allí decidiremos si vamos a un paro. Y hay muchas posibilidades de que así sea", aseveró.

La dirigente confirmó asimismo que ya hay medidas de fuerza programadas. "Se está hablando de movilización, acampes, cortes de rutas y asistir a cada acto público del gobernador", dijo.