La industria alcanzó en diciembre el mayor uso de capacidad instalada desde 2016

Noticias

16 de Febrero - El nivel de utilización fue de 64,4% en diciembre de 2021, 6 puntos porcentuales más que un año atrás.

El nivel de Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria (UCII) fue de 64,4% en diciembre de 2021, 6 puntos porcentuales más que un año atrás, y el máximo nivel para un mes de diciembre desde el inicio de la serie en 2016, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Se trata del máximo nivel para un mes de diciembre desde el inicio de la serie en 2016 -apenas 4,8 p.p. por debajo del máximo de noviembre de 2017 (69,2%)-, en un mes en el que crecieron de forma interanual todos los bloques que integran el indicador por segundo mes consecutivo.



En diciembre de 2021, la utilización de la capacidad instalada en la industria exhibe un nivel de 64,4%, superior al registrado en diciembre de 2020 (58,4%).



Los bloques sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son industrias metálicas básicas (80,9%), refinación del petróleo (79,2%), sustancias y productos químicos (70,8%), productos minerales no metálicos (70,2%), papel y cartón (70,0%) y productos alimenticios y bebidas (65,3%), detalló el informe del Indec.



Con este dato, 2021 cierra con un promedio de UCII de 63,6%, 7,9 p.p. superior al 2020 y apenas 1,7 p.p. por debajo de la máxima UCII anual de 2017 (65,3%).

La mayor suba se dio en Automotriz (+8,8 p.p.) que, junto con Metálicas básicas (+7,4 p.p.) y Químicos (+7,1 p.p.) se ubicaron en el mayor nivel para un diciembre desde el inicio de la serie (49,8%, 80,9% y 70,8%, respectivamente).



También registraron subas por encima del promedio Alimentos y bebidas (+8,4 p.p.) por mayor uso de la capacidad en plantas de molienda de oleaginosas; Papel y cartón (+7,4 p.p.) y Refinación de petróleo (+7,2 p.p.).



La menor suba se observó en Minerales no metálicos (+1,0 p.p.); no obstante, acumula 16 meses sin retroceso y alcanzó su mayor nivel de UCII en términos anuales (75,7% en 2021).



Las mayores subas en comparación a 2019 se dieron en Automotriz (+28,7 p.p.), Metálicas básicas (+14,8 p.p.), Minerales no metálicos (+13,0 p.p.) y Metalmecánica (+11,9 p.p.).

Respecto al mismo mes de 2020, el mayor aumento se dio en el bloque de productos alimenticios y bebidas, que exhibe en diciembre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 65,3%, superior al registrado en diciembre del año anterior (56,9%).



Según explicó el Indec, esto se vincula principalmente al incremento en el nivel de utilización de la capacidad de las plantas de molienda de oleaginosas.



"En efecto, según el Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), la molienda de oleaginosas registró en diciembre de 2021 un aumento interanual de 252,8% debido a que, en diciembre de 2020, la actividad de la industria aceitera estuvo afectada por problemas sindicales la mayor parte del mes", apuntó el informe.



El 80,9% de nivel de utilización de la capacidad de las industrias metálicas básicas fue superior al del mismo mes del año anterior (73,5%) debido, principalmente, a la mayor elaboración de acero crudo.



"Según datos de la Cámara Argentina del Acero, la producción de acero crudo registra un incremento interanual de 10,4% en el mes de referencia", recordó el Indec.



El bloque de sustancias y productos químicos presentó en diciembre una utilización de la capacidad instalada del 70,8% (+7,1 p.p. que el mismo mes de 2020), como consecuencia principalmente de los mayores niveles elaborados de materias primas plásticas y de productos de limpieza y jabones.

Mientras tanto, la industria automotriz alcanzó el 49,8% (41,0% en diciembre de 2020), relacionado a la mayor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.



En el caso de la refinación del petróleo, la utilización de la capacidad instalada de 79,2% (72,0% en diciembre de 2020) fue gracias al mayor nivel de procesamiento de petróleo crudo, mientras que la producción de papel y cartón (70,0% en diciembre de 2021 vs. 62,6% un año atrás) estuvo relacionado a la mayor producción de papel para envases y embalajes.



"La industria metalmecánica excepto automotores evidencia un nivel de utilización de la capacidad instalada de 51,9%, superior al registrado en el mismo mes del año anterior (49,7%), como consecuencia principalmente de la mayor fabricación de maquinaria agrícola", agregó el Indec.



Por último, los productos de caucho y plástico muestran un nivel de utilización de la capacidad instalada de 51,5%, superior al registrado en el mismo mes de 2020 (49,5%), "explicado por los mayores niveles de fabricación de neumáticos y manufacturas de plástico".



El Indicador de la utilización de la capacidad instalada en la industria mide la proporción utilizada, en términos porcentuales, de la capacidad productiva del sector industrial de un panel de entre 600 y 700 empresas de todo el país y, para su cálculo, se tiene en cuenta cuál es efectivamente la producción máxima que cada sector puede obtener con la capacidad instalada.

Fuente: Telam