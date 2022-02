La producción siderúrgica creció más del 50%

Noticias

13 de Febrero - El 90% de las ramas industriales de la provincia mostró mejoras respecto a 2020, mientras que en 2021 se verificaron importantes aumentos interanuales de producción, destacó el gobierno provincial.

La producción de la industria siderúrgica creció más del 50% en 2021, según reveló un estudio de la Federación Industrial Santafesina (FISFE), un nivel de actividad que también se refleja en otros sectores industriales como la fabricación de prendas de vestir, de vehículos automotores y de maquinaria agrícola.



“Luego de tres años de retrocesos en la actividad, durante 2021 la producción fabril santafesina se recuperó con marcada intensidad, ubicándose incluso un 5,3% por encima del nivel de 2018”, reportó el estudio de FISFE.



El informe reveló que "el 90% de las ramas industriales de la provincia de Santa Fe mostraron mejoras con respecto a 2020, y que durante 2021 se verificaron importantes aumentos interanuales de producción y que durante diciembre último la producción industrial en Santa Fe alcanzó una suba excepcional de 34,7% interanual".



Con respecto al empleo, FISFE reportó que “en el Aglomerado Gran Rosario, desde inicios de 2021 y hasta el presente el empleo asalariado privado registrado evoluciona de manera positiva”.



En este sentido, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe, Daniel Costamagna, sostuvo que “es muy importante que en la provincia, que tiene una diversificación productiva tan amplia, haya un crecimiento equilibrado, sostenido y con impacto en todo el territorio santafesino, como el que se está viendo”.



El ministro de Producción local destacó el "aumento de competitividad de nuestras empresas".



Costamagna subrayó que “son vitales las políticas que apuestan a la creación del empleo formal y al aumento de competitividad de nuestras empresas".



"Son esas políticas las que posibilitan no sólo el mejoramiento en la calidad de los productos sino también un incremento en las exportaciones que crecieron no sólo en los grandes rubros sino también en las pymes radicadas en nuestra provincia, generando desarrollo y arraigo en las localidades”, agregó.



Según el documento, "en el cuarto trimestre de 2021 se registró una suba del 6,5% en relación a igual período del año anterior. En diciembre del año pasado alcanzó un importante aumento del 4,4% interanual, siendo la industria manufacturera y la construcción las actividades que presentaron los mejores resultados".



En este sentido, el funcionario declaró al portal Rosario 3 que “en el Gran Rosario, la industria alcanzó el nivel de empleo más elevado de los últimos 10 años, siendo un hecho muy auspicioso y que nos anima a continuar con las acciones de acompañamiento que venimos llevando adelante".



Costamagna destacó el crecimiento exponencial de las exportaciones de Santa Fe: “Hay un incremento en las exportaciones en alrededor de un 50%, un porcentaje superior al de la actividad económica, según lo que relevó el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC). Lo cual ubica a las exportaciones provinciales al tope de los últimos siete años; es decir, 2021 fue el año en el que más se exportó en los últimos siete años. No es un dato menor”.