Las 5 embajadoras se lucieron en el "Desayuno de Reinas"

Alvear

2 de Febrero - En el Hall del "Antonio Lafalla" se realizó el desayuno de las Reinas, donde las soberanas fueron presentadas ante referentes de las instituciones que van a emitir su voto en "Vendimia de la luna". Las candidatas, además, expusieron su experiencia hasta el momento e invitaron a los eventos vendimiales del próximo fin de semana.

Este jueves 3 de febrero será la noche de Casino. El viernes 4 a las 21h se hará la Vía Blanca de las reinas a lo largo de la Avenida Alvear Oeste y la Fiesta departamental Vendimia de la luna, el sábado 5 de febrero en la plaza departamental Carlos María de Alvear, a las 21h, donde será coronada la nueva representante de general Alvear durante un año.

La Reina de Los Compartos Justine Zarini, orgullosa de representar al Paraje donde vive, expresó: “mi papá es agricultor, una actividad muy golpeada, el lunes pasado, en el Día del Trabajador vitivinícola, el sector realizó un reclamo justo por el precio de la producción primaria, una problemática que hay que resolver además de vivir la Fiesta de la Vendimia que va a ser una verdadera fiesta cuando todos podamos disfrutarla, como se merece. Estoy feliz de conocer los emprendimientos del Departamento, me he encontrado con muchos vecinos de Los Compartos y con muchos turistas, me quedo con el cariño de la gente. Entre mis proyectos quiero volver a conectarnos con la tierra, quiero que los agricultores me acompañen a las escuelas, ellos tienen mucho para contarnos, para hacer una renovación generacional y que los chicos tengan un contacto con la naturaleza. Mi objetivo es lograr soluciones desde el lugar que ocupamos”.

La representante de Alvear Oeste Karen Farías expuso: “es un honor para mí ser la reina de mi Distrito, donde vivo. Todas las soberanas tenemos muy buenos proyectos para hacer crecer al Departamento. Personalmente, quiero ser un nexo entre las personas que deseen ayudar y quienes necesitan ayuda. Desde la coronación hemos tenido mucha actividad, con las demás candidatas tenemos una linda relación, nos acompañamos mucho en cada coronación y afianzamos el nexo al conocer muchos emprendimientos familiares alvearenses. Para mí es muy importante darlos a conocer. Alvear necesita una persona que pueda transmitir, que sea muy empática y me creo capaz de poder llevar la banda de reina departamental, para no dejar morir esta tradición mendocina”.

La embajadora de San Pedro del Atuel Carolina Sendra brindó su mensaje: “en este tiempo de vendimia quiero exaltar el rol de la mujer, poder ayudar a las generaciones futuras, trabajar en conjunto con instituciones, se me ha dado la oportunidad de recorrer muchos sitios en este tiempo y he visto muchas cosas hermosas para promocionar; sobre todo apoyar y acompañar al agricultor en sus luchas, ser su voz a través de los medios. Además, estoy disfrutando de conocer a los prestadores turísticos y a sus emprendimientos, el cariño de la gente, formar un buen grupo con las demás reinas. Sobre todo, del hecho de poder volver a vivir una fiesta de la vendimia, porque hemos perdido a seres queridos en este tiempo, es bueno poder reencontrarnos y disfrutar vendimia”.

La soberana de Bowen, Giuliana Wasyluk, señaló que su objetivo es llevar adelante el rol de una reina en lo social, cultural y turístico. “En lo social, me gustaría ayudar a la gente con proyectos para cumplir en comunidad, promover que los jóvenes se queden en Alvear, estudien lo que ofrece el Departamento. Como cultural, me gustaría que se mantengan vivas nuestras raíces y en lo turístico ser una buena embajadora, capacitarme para poder mostrarle a toda la gente lo que ofrece General Alvear. Hemos vivido una experiencia muy linda con las demás reinas. Es un orgullo representar a mi Distrito, a mi papá que es un gran agricultor, al igual que mis hermanos y mi abuelo. Si llego a ser la Reina Departamental se me cumple un sueño, bienvenido sea si se da y si no, me queda un año de reinado para poder ayudar a mi Distrito”.

La Reina de El Juncalito, Rocío Alférez, dijo: “mi objetivo es buscar el mensaje de los agricultores y yo ser quien lo transmita porque soy la voz de ellos, en base a lo que me digan buscar soluciones y acciones. El Juncalito últimamente está creciendo turísticamente y en cuanto al agro muchísimo. Si bien, ha sido afectado por crisis hídrica y las heladas. Igualmente, se está viviendo una cosecha mejor, no excelente, pero que da esperanza a los agricultores. El Paraje que represento está creciendo y mantiene sus raíces. Estoy feliz y agradecida al municipio que nos ha posibilitado recorrer y conocer a muchos emprendimientos locales, muchos de los cuales se están iniciando. Sabemos que el sábado 5 de febrero se va a vivir una Vendimia de la luna increíble, esperamos que el clima nos acompañe, por ello, están todos invitados a las 21h a la plaza departamental”.

La embajadora departamental del Adulto Mayor, Elba Wozniak, oriunda de Carmensa enunció: “los adultos mayores hemos encontrado un lugar en la sociedad muy lindo, de ser reconocidos y ser más participativos. Es un orgullo ser parte de la Vendimia, tan nuestra. Fui coronada en la fiesta distrital de Alvear Oeste, fue muy linda. Además, estoy compartiendo actividades y eventos con las cinco candidatas. Espero, el lunes 7 de febrero, en la Fiesta provincial, que se realiza en San Martín, representar a Alvear de la mejor manera. Ahí se elige a la reina provincial que luego compite a nivel nacional. Hasta el sábado 5, voy a participar de todos los actos vendimiales, es muy grato ser parte en esta fiesta, tan nuestra, porque muchos adultos mayores, mujeres y varones, trabajan la tierra, por eso, mi más profundo reconocimiento para ellos”.