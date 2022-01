Con una temporada exitosa, cierran las colonias municipales de verano.

“Estamos felices porque podemos cerrar una gran colonia, hoy con un día nublado, en la muestra de natación están participando muchos niños y sus papás están acompañando. El balance es muy positivo, poder desarrollar la colonia en este tiempo de pandemia y poder finalizarla con los inflables acuáticos, es para valorar que no hubo un solo niño que se haya quedado sin jugar en los inflables”, destacó Jerónimo Colla, quien remarcó estar muy conforme con la actividad y la sonrisa de cada niño, al igual que por los valores compartidos durante la colonia 2021/2022 Es de destacar que cada año, los niños de 8 años participan de la tirada en gomones por el Río Atuel, siendo ese el cierre de la colonia para esa edad. Como en 2.021 no hubo actividad de colonia, este año los chicos de 9 también realizarán esta travesía por el río. El resto de los niños participan de la muestra de natación y es para destacar que los chicos de 13 años, que culminan su etapa en la colonia, recibieron un reconocimiento.Los chicos de la colonia de Alvear Oeste disfrutaron de cine y helados en la Plaza departamental Carlos María de Alvear. Los de San Pedro del Atuel tuvieron una clase pública de natación en el Polideportivo del Distrito al igual que los de Bowen en su Polideportivo distrital; en el Aero Club realizaron un duatlón y clase pública de natación; la colonia de Discapacidad realizó actividades recreativas en el Polideportivo de Ciudad. Los niños del Barrio Zangrandi, El Toscano, La Escandinava y El Tanque disfrutaron de una película en el Cine Antonio Lafalla.Por su parte, el Coordinador de las Colonias de Verano Marcos Sevilla especificó que este último día es especial para todos, los equipos de natación muestran lo aprendido en las clases, para ello se dividieron grupos en diferentes niveles, de acuerdo a sus posibilidades y características de grupo: “Mostramos todo lo que hizo a lo largo de la colonia en cuanto a natación se refiere. Asimismo creíamos que era importante que se realizara la tirada en gomón por el Río Atuel” dijo Sevilla. El Coordinador de la Colonia para Personas con Discapacidad, Diego Sosa expresó: “Hemos trabajado en el polideportivo de Ciudad, por lo que hemos traído alumnos de Bowen y alrededores. Arrancamos y culminamos la colonia con los niños, dado que trabajamos en conjunto. Han participado 55 personas, entre ellos hay chicos que trabajaron integrados en la colonia convencional y chicos que trabajaron con profesores en la de discapacidad. Este es uno de los años que más participantes hemos podido tener, con más profesores a disposición, dado que algunos requieren su propio profesor de acuerdo a la patología particular.Respecto a las actividades realizadas remarcó que se priorizaron las de la pileta, porque en el resto del año no la tienen, también en el río, en la palestra, de cocina en pastelería, salidas recreativas, todas con fin de que se lleven un aprendizaje, en lo lúdico y deportivo, también con juegos cooperativos.“Los chicos con discapacidad han interactuado con los colonos de colonias convencionales, han participado en competencias. Esa es la satisfacción más grande que podemos tener, es para valorar el trabajo de los docentes que inculcaron a los niños la integración. Los chicos se han tratado como uno más, han compartido actividades de búsqueda, aprendieron Lengua de señas, se subieron a la bicicleta tandem, que la mayoría no sabía que existía. Este año se van todos felices, dado que esas actividades llegaron a las familias de cada chico”, concluyó Diego Sosa.