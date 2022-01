Afirman que hay que acelerar vacunación pediátrica con vistas al inicio de clases

Noticias

18 de Enero - Así lo aseguró el expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, Omar Tabacco, y consideró que la aplicación de la tercera dosis para los docentes y los auxiliares de los establecimientos educativos "permitiría generar un ambiente de protección importante”.

El expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) Omar Tabacco advirtió este martes que es necesario "acelerar" la vacunación en niños y adolescentes durante los meses de enero y febrero para garantizar que "el aula es un lugar seguro" para el dictado de clases presencial, con vistas al inicio del próximo ciclo lectivo.



"Desde la Sociedad (de Pediatría) hemos trabajado con las autoridades de los Ministerios de Salud y de Educación generando protocolos que nos permiten aseverar que el aula es un lugar seguro", sostuvo el profesional y agregó que "ahora tenemos que reforzar esa seguridad del aula acelerando la vacunación para los chicos”.



Tabacco consideró que la aplicación de la tercera dosis para los docentes y los auxiliares de los establecimientos educativos "permitiría generar un ambiente de protección importante”, al subrayar que “las clases tienen que ser presenciales”.



El médico pediatra insistió con la necesidad de vacunar a los niños porque "están con mayor cantidad de positivos” de coronavirus, y reiteró que “no cabe ninguna duda de la seguridad y eficacia de la vacuna”.



“El aumento de los casos pediátricos va acompañando de la epidemiología en general, día a día nos vamos superando en cantidad de casos”, dijo por Radio Provincia, aunque admitió que en relación a las anteriores olas de Covid “los niños están con mayor cantidad de positivos”.



El especialista aclaró que el virus “no es especialmente agresivo con los chicos” sino que el “aumento porcentual” responde a que “la tasa de vacunación no es la que esperábamos cuando comenzamos a vacunar hace cinco meses a los adolescentes, y hace tres meses a los chicos de 3 a 11 años".



"Por eso estamos trabajando para acelerar en enero y febrero la cobertura de vacunación pediátrica”, enfatizó.



Sobre la variante Ómicron, el profesional manifestó que “es muy contagiosa pero no tan agresiva y nos agarra mejor inmunizados por la vacunación" y agregó que en la población pediátrica, en líneas generales "tiene el mismo comportamiento que con el adulto”.



Por último, Tabacco advirtió que en 2020 y 2021 no se controlaron “los carnets de vacunación al ingreso escolar" debido a los problemas de presencialidad derivados de la pandemia, por lo que remarcó que "es importante que el pediatra revise el calendario y complete (también) las vacunas que no son contra el coronavirus”.