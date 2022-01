El Gobierno reiteró que la aplicación del pase sanitario corre por cuenta de los privados y los municipios

Noticias

5 de Enero - Así lo dijo Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno. Tanto privados como intendentes pueden aplicarlo. No habrá sanciones, sino que quienes no estén vacunados no podrán ingresar en determinados sitios

El pase sanitario generó mucho revuelo en las últimas semanas, y varios sectores de Mendoza reclamaron que el Gobierno provincial lo exija como una condición obligatoria. El ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, insistió que la medida está vigente en Mendoza, pero que cada sector está facultado para aplicarlo en eventos masivos, boliches, fiestas o restaurantes.

Este pase implica que los mayores de 13 años que quieran concurrir a eventos masivos tales como un recital, boliche, una fiesta o un evento deportivo, deberán tener y presentar el esquema completo de vacunación.

"Los municipios, privados y particulares pueden solicitarlo si lo desean, y deberán hacerse cargo de la forma de control", explicó el ministro Ibáñez.

"Cuando la Nación sacó la decisión administrativa de aplicar un pase sanitario, que empezó a tener vigencia el 1 de enero, le pedimos más precisiones porque no es clara la norma, la cual no establece sanciones ni órganos competentes de control. Esperábamos mayores precisiones, pero la Nación no lo hizo", expresó Ibáñez en conferencia de prensa en la mañana de este martes.

"Esta norma es una medida de prevención, la cual la consideramos vigente. Habla de prevención como otras medidas que sostenemos como el uso de barbijo, el lavado de manos y el distanciamiento", agregó.

Insistió que la medida dispuesta por la Nación "no tiene claridad de cuál es la forma de control y no tiene sanción frente al incumplimiento, sino que coloca este control en manos de privados o particulares de lugares donde hay concurrencia masiva, como boliches, y también de los municipios. Quien no tenga el esquema completo y quiera realizar estas actividades no podrá asistir. Esta es la realidad de la norma y no tenemos mayores precisiones. En Mendoza está vigente".

Puso como ejemplo la Fiesta de la Cerveza, realizada en diciembre en Godoy Cruz, donde se permitió el ingreso a quienes tuvieran una sola dosis y hubo un centro de vacunación para quienes quisieran colocarse la segunda dosis.

"Esta norma nace porque la vacuna no es obligatoria, y nosotros apostamos más a la vacunación, por lo que con el transcurso del tiempo no será necesario este tipo de medidas", sostuvo el funcionario.

Ante el aumento de casos de covid día a día, Ibáñez aseguró que por el momento el gobernador Suarez no evalúa ningún tipo de restricción: "Se insiste en el autocontrol con el uso de barbijo, el distanciamiento y el lavado de manos. Aunque hoy haya muchos más contagios, quien tiene síntomas que se aísle. Estamos trabajando con el Ministerio de Salud con mayores centros de testeos, estamos en unas 23 mil vacunaciones diarias, hay días que superamos los 28 mil vacunados y 2.600 testeos diarios".

Respecto a Vendimia adelantó que hay que esperar cómo avanza la pandemia y los contagios, por lo que esperan que se acerque la fecha de la fiesta, por lo que "hoy es muy aventurado hablar de ese tema".

Fuente: Diario UNO