Inició la Colonia de Verano para personas con Discapacidad, en el Poli

Alvear

29 de Diciembre - La Asesora de Personas con Discapacidad, Tania Roccasalvo, brindó información acerca de la Colonia para Personas con Discapacidad, que inició el 21 de diciembre, y sobre el funcionamiento del Banco de Insumos Ortopédicos.

Tania Roccasalvo, indicó que: “La colonia inició el 21 de diciembre y ya cuenta con 56 colonos, cuyas edades van desde los 4 años a los 42. La misma está orientada a actividades recreativas-deportivas; durante la semana se realizan actividades deportivas como vóley, básquet, natación, softbol y otras. Vamos a finalizar la colonia el 28 de enero”.



Para llevar adelante la Colonia para Personas con discapacidad se ha dispuesto de un equipo de profesionales especializados: “Contamos con el personal que ya es del Taller de Discapacidad, hemos contratado a 6 profesores de Educación Física y también tenemos una maestra especial, así que tenemos mucho personal” expresó Roccasalvo.



La Asesora de Personas con Discapacidad enfatizó en la importancia de atender a las necesidades que presenten los colonos y buscar el modo de solventarlas: “A algunos chicos los trae la familia, aquellos que pueden trasladarse vienen solos, pero hay quienes no pueden hacerlo así que los va a buscar el transporte de discapacidad a su domicilio. Además, los chicos reciben un refrigerio a mitad de mañana después de la pileta”.



Tania Roccasalvo señaló que hay programadas algunas salidas con la Colonia, posiblemente el lugar de destino sea el Valle Grande. También se espera que algunos grupos de otros departamentos visiten General Alvear para generar un intercambio de experiencias con los colonos locales.



En la oportunidad, también se refirió al Banco de Insumos Ortopédicos, que fue inaugurado el 3 de diciembre, en consonancia con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad: “Los requisitos para adquirir un insumo son el pedido médico con las características del mismo, deben ser personas que no cuenten con obra social y se hace una entrevista socio-económica”.



Actualmente el Banco dispone de 120 insumos ortopédicos entre los que se cuentan andadores; muletas; camas ortopédicas; bastones canadienses; sillas de rueda, tanto para chicos como para grandes; collarines; bipedestadores y demás insumos. Quienes necesiten acceder a alguno de estos artefactos deben acercarse a la Asesoría de Personas con Discapacidad, ubicada en Zeballos 1200, de lunes a viernes de 7 a 13h; en caso de no poder concurrir al lugar, tienen la posibilidad de comunicarse al teléfono 02625 425861 o por mail a _asesoriadiscapacidad@alvearmendoza.gov.ar.