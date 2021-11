El Gobierno trabaja para frenar el precio de la carne y garantizar la provisión

Noticias

25 de Noviembre - "Estamos trabajando con mucha preocupación para poder resolver el problema del aumento del precio de la carne; estamos conversando diferentes alternativas, es un tema complejo", señaló el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

El Gobierno analiza distintas medidas para "resolver el problema del aumento del precio de la carne" y, al mismo tiempo, asegurar que "no falte (el producto) en la mesa de los argentinos".



"Estamos trabajando con mucha preocupación para poder resolver el problema del aumento del precio de la carne; estamos conversando diferentes alternativas, es un tema complejo", afirmó este jueves el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.



En declaraciones al canal C5N, Kulfas dijo que "queremos garantizar que la producción siga subiendo, porque si no sube vamos a tener más dificultades; tenemos que garantizar un buen negocio exportador, pero por sobre todo que esté la carne a buen precio en la mesa de los argentinos".



La portavoz de la Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti, remarcó la importancia de "frenar la suba de la carne de alguna manera", debido a que el incremento de este producto en los últimos días "fue muy fuerte"



"Estamos analizando las medidas junto con todo el gabinete económico, con el jefe de Gabinete (Juan Manzur) y el Presidente (Alberto Fernández), está el ministro (de Agricultura) Julián Domínguez que asumió hace poco, hay que darle tiempo para que el termine su análisis", agregó.



"Se evalúan todas las posibilidades para ver de qué manera se puede intervenir en el precio de la carne", explicó Cerruti tras su habitual encuentro de los jueves con periodistas en Casa de Gobierno.



La portavoz consideró que "es el turno de avanzar con el tema del precio de la carne", que registró alzas en los últimos días y, en ese sentido, adelantó que "habrá novedades próximamente".



"Están los ministros (de Desarrollo Productivo) Matías Kulfas y (Agricultura) Julián Domínguez, junto con el secretario (de Comercio Interior) Roberto Feletti, trabajando en mucha armonía para tomar mejores medidas; serán anunciadas por el Presidente (Alberto Fernández) cuando haya que comunicarlas", señaló Cerruti.



En ese sentido, Kulfas aseguró: "Trabajamos codo a codo con los ministros Julián Domínguez, (Martín) Guzmán y (el secretario de Comercio Interior Roberto) Feletti y vamos a seguir así, estamos trabajando para que no falte carne en la mesa de los argentinos y vamos a llegar con una buena oferta para las Fiestas".



Para la portavoz, "es un tema complejo porque no sólo tiene que ver con la producción en Argentina sino con el especial momento de los precios de los alimentos en el mundo, que sabemos cómo ha escalado después de la pandemia, con lo cual no es una sola medida la que va a resolver la cuestión".



Cerruti subrayó que "se ha trabajado y avanzado sobre el control de la inflación en cuanto a los precios cuidados y a los consumos en los supermercados y se avanzó todavía más este miércoles hablando con los mayoristas y con los supermercados" y recordó lo hecho con el sector de los "medicamentos", acuerdos alcanzados con los laboratorios."Es el turno de avanzar en un tema que es central porque en Argentina se consume mucha carne", concluyó la funcionaria.



En las últimas jornadas los valores de la hacienda de consumo operaron en baja en el mercado de Liniers, en la previa de la reunión que mantendrían el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, con representantes de la cadena cárnica.



En los supermercados, los valores fueron congelados durante el pasado fin de semana, a partir de un acuerdo alcanzado por la cámara del sector con el Gobierno nacional.



Respecto a los precios, el presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra), Daniel Urcía, sostuvo que si bien en las últimas semanas se vio una recomposición de precios de las categorías de consumo, "hasta marzo o abril del próximo año no vamos a tener nuevamente aumento".



Por su parte, el presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Williams, había considerado como "imposibles" los actuales valores de venta de la carne par