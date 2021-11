El operativo de vacunación inicia la cuarta vuelta por los distritos del departamento

Alvear

23 de Noviembre - El Coordinador del Área Departamental de Salud, Juan José Castro, y la Coordinadora del Área de Municipio Saludable, Analia Garcia, brindaron detalles sobre el operativo de vacunación en territorio que iniciará el 24 de noviembre y recorrerá Carmensa, Bowen y Alvear Oeste.

“Ponemos en marcha un nuevo operativo, en este caso el cuarto en territorio. Vamos a comenzar mañana en la delegación de Carmensa, continuaremos en el CIC de Bowen el día jueves y el viernes estaremos en el Centro de Salud de la Marzolina en Alvear Oeste. En los 3 distritos iniciaremos a las 8 hs.. A partir de la próxima semana continuaremos con los parajes: Cochico, Canalejas, Corral de Lorca y La Mora”, detalló Analia Garcia.

En este caso serán vacunados los niños de 9 y 11 años, los mayores de 18 y mayores de 70, sin inscripción previa. La Coordinadora de Municipio Saludable aseguró que estas acciones territoriales son las que han traído buenos resultados e indicó que en esta ocasión se busca: “captar a quienes aún no se han vacunado, completar el esquema de aquellos que se hayan colocado solo una vacuna y también colocar una tercera dosis, el refuerzo”.

Por su parte, Juan José Castro señaló que por el momento hay disponibilidad de dosis, ya que han llegando a medida que las fueron necesitando y expresó que el número de “no vacunados” es cada vez más reducido. Al ser consultado por los motivos por los que algunas personas deciden no aplicarse las dosis indicó: “Mucha gente me ha dicho que no ha podido acceder, pero en realidad hemos hecho un esfuerzo sobrehumano para llegar a todos lados. Ya llevamos 5 pasadas, ya que la primera fue para inscribir, así que no habría excusa para no estar vacunado. Lo que vemos ahora es que las personas que tienen niños a partir de los 11 años y tuvieron que vacunar a sus hijos, decidieron vacunarse ahora”.

Respecto al personal de salud que se mostraba resistente en la aplicación de vacunas, el Coordinador del Área Departamental de Salud señaló que “son muy pocos los que quedan. Deben quedar una o dos personas en el área departamental, pero la mayoría ya están vacunados”.

Se estima que el esquema completo de la vacuna ha llegado al 65% de la población del departamento, aunque el número es tentativo ya que hay vecinos de otros departamentos que se vacunan en General Alvear y viceversa. Desde el Área de Salud y Municipio Saludable están trabajando fuertemente para aumentar el número de vacunados con el próximo operativo.