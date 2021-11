Combinar vacunas triplicó anticuerpos en mayores de 60 años

Noticias

7 de Noviembre - La investigación se desarrolló con 303 voluntarios, quienes recibieron una primera dosis de Sputnik V y completaron el esquema con la vacuna de Moderna.

Un estudio realizado en la provincia de Santa Fe demostró que a las personas mayores de edad que recibieron la primera dosis de las vacunas Suptnik V y completaron su esquema con Moderna se les triplicó el nivel de anticuerpos.



El trabajo fue realizado con profesionales del Ministerio de Salud de Santa Fe, del Centro de Tecnología en Salud Pública (CTSP) de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y del hospital Provincial del Centenario.



La investigadora Ana Laura Cavatorta, responsable del estudio, explicó que el trabajo se llevó a cabo entre agosto y octubre de 2021 en el vacunatorio de la Ex Rural de Rosario con 303 voluntarios que completaron su esquema de inmunización heterólogo, con una primera dosis Sputnik V y una segunda de Moderna.



"De la totalidad de los voluntarios, el 65% fueron mujeres y el 35% varones, entre los cuales el 67% era mayor a 60 años", indicó Cavatorta, docente en Virología e investigadora del Conicet.



Cavatorta explicó que en los mayores de 60 que recibieron la primera dosis de Sputnik V (tecnología de adenovirus) y completaron el esquema con una realizada mediante ARN mensajero como Moderna "la respuesta fue mayor que en esquemas homólogos, incluso triplicando el valor de los anticuerpos".



"Este cambio de tecnologías a nivel del sistema inmune de las personas vuelve al esquema más inmunogénico. Dos estímulos con dos vacunas diferentes son reconocidas como muy extrañas para el organismo, y la respuesta es mucho más eficaz, algo que comprobamos a nivel local, y que se corresponde con estudios a nivel mundial", añadió Cavatorta.



La investigadora dijo que "en los adultos mayores de 60 la primera dosis de Sputnik ya había generado un impacto importante pero medio, en cuanto al título o concentración de anticuerpos".



"Sin embargo, luego de que se les colocó una segunda dosis de Moderna, se triplicó el valor de estos anticuerpos. En los menores de 60 no hubo cambios importantes. La respuesta fue la esperada, pero no como en el grupo anterior", completó.