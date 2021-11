La Escuela Enore de Monte estrenó su playón deportivo

Alvear

5 de Noviembre - El Intendente Walther Marcolini junto al Secretario de Gobierno José Vilches y al Delegado de Bowen Hernán Climent participaron del acto de inauguración de la primera etapa del playón de la Escuela N° 4-105 Enore de Monte.

Se trata de un playón deportivo constituido de hormigón fibrado H20, con una superficie de 22 por 30m, donde entra una cancha reglamentaria de Básquet, dos de Vóley y se puede realizar todo tipo de actividades. Allí, los alumnos harán prácticas deportivas, clases de educación física, asimismo, cuentan con un patio hormigonado para poder formar en los ingresos y egresos, además de un espacio de recreación importante en la formación de los estudiantes. Solo resta equiparlo con arcos, jirafas, redes y pintar las demarcaciones.

El Director del establecimiento educativo Walther García manifestó su contento, es un día histórico para nuestra institución, es un logro de la comunidad educativa, que hace más de 20 años viene buscando y ahora se pudo concretar inaugurar la primera etapa del playón. Agradeció la visita del Intendente Walther Marcolini, porque es una figura importante en este logro, dado que recibieron un aporte económico del municipio.

“Somos la única Escuela que no teníamos lugar donde forma deportivamente, lo hacíamos en tierra, donde realizar un evento deportivo. Se dictaban las clases en Polideportivo de Bowen, con lo que eso implica en riesgos y seguros”.

Por su parte, el Intendente señaló: “estoy acompañando al Director Walther García, a las autoridades de la supervisión y a la comunidad educativa, porque están presentes los papás de la cooperadora, que han hecho esfuerzo enorme para concretar esta obra, que está bien ejecutada y ha sido inspeccionada por la UTN”. Además, expresó su contento de haber podido colaborar en esta obra que mejora el nivel de la institución y reduce riesgos, para que los alumnos no deban desplazarse de su escuela para realizar actividad física. “El municipio hizo un aporte de un millón y medio de pesos, un incentivo para que los padres y alumnos sigan trabajando”.

“Para nosotros es una alegría poder estar acá. Le agradecemos a la comunidad educativa, a los papás, a la cooperadora, a todos los que hacen posible que la educación avance. Sin lugar a dudas esta es una obra significativa. Quizás en años difíciles y en años de pandemia era más difícil conseguirlo vía el gobierno provincial, atento a muchos arreglos de establecimientos educativos en la provincia, y por eso este es el resultado de la sumatoria de esfuerzos”.

“Seguramente para la supervisora ha sido un sueño en los años que le tocó dirigir. La escuela Enore de Monte marca un hito en la formación, en el distrito, en la importancia que tiene. Hernán Climent ha sido un incansable luchador para que los establecimientos secundarios de Bowen tengan el respaldo y en la medida en que el presupuesto municipal lo permite así se ha hecho, porque creo que hace a la comunidad, hace a que mejore y evolucione el Distrito”.

“¡Esto está pensado para ustedes, chicos! Ojalá las etapas que ha marcado el Director se puedan conseguir rápido, equipar el playón, demarcarlo y después tener otros sueños. Siempre en la vida hay que tener sueños, eso es lo que hace posible que se alcancen los objetivos. Tener grandes sueños, pelear todos juntos en pos de ese objetivo, poniendo los mejores esfuerzos para pasar a la acción. Este playón hoy está acá porque hubo un grupo de gente que pasó a la acción y no se quedaron esperando”.

“Nosotros estamos contentos de ser parte, como equipo de gobierno y con el equipo que me acompaña en educación, de ser parte de este sueño que está pensado en los chicos, en su seguridad. Iremos todos juntos por más, en la medida que podamos siempre vamos a estar para colaborar. Nuestro gran objetivo es la educación, la ciencia y la tecnología. No hay futuro para un pueblo si no se invierte en educación, si no se invierte en lo mejor que tenemos que son ustedes los chicos, las generaciones futuras; estas generaciones presentes, pero también las futuras. Y creo que este es un gran incentivo para seguir haciendo cosas, porque demuestra cosas palpables, concretas. Con seguridad los papás junto a los docentes, los no docentes y toda la comunidad de Bowen seguirán luchando por esos sueños. En la medida de nuestras posibilidades nosotros estaremos para acompañar esos sueños, concluyó Walther Marcolini”.

El Delegado Hernán Climent destacó que los profesores de la Escuela Enore de Monte siempre realizan trabajos en conjunto con el personal de la delegación municipal. “El playón deportivo es un sueño más de los bowenses, concretado por toda la comunidad educativa”.

Es para destacar, que la obra que se ejecuta con motivo de los 60 años de la Escuela N° 4-099 José Hernández, recibió una ayuda económica de $400.000 por parte del municipio y como está a punto de concluirse, pronto se materializará otro logro más en educación, enfatizó el Delegado de Bowen.