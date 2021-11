"Cambia Mendoza" celebró en Oeste los38 años de Democracia

Alvear

31 de Octubre - Con Raúl Alfonsín como bandera, el Frente "Cambia Mendoza" celebró los 38 años del término de la Dictadura

El 30 de Octubre de 1983 Argentina recuperaba la democracia, luego de que la fórmula de la Unión Cívica Radical que encabezaba Raúl Alfonsín junto a Víctor Martínez, venciera con el 51,75 % de los votos a la fórmula del Partido Justicialista integrada por Ítalo Luder y Deolindo Bittel. 38 años después ese hito histórico se celebra en el marco de un nuevo proceso eleccionario y democrático. El acto culminó con el emotivo discurso de Raúl Alfonsín en el 83.

En Alvear Oeste, el Frente Cambia Mendoza celebró 38 años de Democracia, fue el intendente y Presidente de la UCR Alvear Walther Marcolini quien recordó con precisión esa gesta que significó el regreso a la democracia: "Esta noche hay muchas cosas para reflexionar y que juntos podamos vivenciar, pero la mejor es esa construcción que convocaba Raúl Alfonsín, terminando sus discursos recitando el preámbulo, pero principalmente cerrar la grieta tras una terribel Dictadura. Había que reconstruir y construir una República, eso no lo tenemos que perder y celebro que hoy este Frente Cambia Mendoza es esa conjunción, por eso agradezco al PRO, a Cambia Ya, a la Unión Cívica Radical, de que estamos todos acá reunidos porque queremos un País mejor y estamos haciendo un General Alvear mejor". Asimismo Walther Marcolini convocó a todos los sectores, incluídos a los justicialistas que están desencantados con este modelo, a creer en un Frente que busca un General Alvear distinto y en crecimiento, trabajando el federalismo, el desarrollo local desde abajo hacia arriba, terminando con la grieta que ha llevado al País a un retroceso brutal, que ha empobrecido a la sociedad: "La Argentina tiene una oportunidad, la tienen los jóvenes, los mayores y nosotros, y es construir nosotros mismos, por eso tenemos que poner cuatro concejales el 14 de noviembre y que hayan cuatro legisladores nacionales para que trabajen esa agenda que necesitamos".

José Vilches, candidato a Diputado Provincial, remarcó el federalismo con el que trabaja esta gestión, llevando obras a cada uno de los distritos: "Desde la Nación escuchamos que hablan de federalismo, pero hay provincias que están castigadas, entre ellas Mendoza, y eso no nos permite crecer como necesitamos, no llegan obras, no llegan recursos, y así y todo tenemos un Municipio ordenado y transparente, con ningún funcionario acusado de nada. Tenemos propuestas también, y las que yo tengo para llevar a la Legislatura son las que venimos militando, relacionadas con la educación, la cultura, el deporte, la justicia, la seguridad y la agricultura".

Los candidatos a concejales del Frente Cambia Mendoza también estuvieron presentes y se dirigieron a todas las personas que colmaron el salón de Ferro Carril Oeste, Hernán Climent, candidato en primer término dijo: "En las PASO logramos consolidar este Frente, y desde el radicalismo con una mirada descentralizada, como la tenía Raúl Alfonsín, por eso queremos llegar al Concejo, porque queremos un Concejo más abierto que llegue a la gente y desde adentro defender y proyectar al departamento".

En la misma línea Alejandra Torti, candidata en segundo término, expresó: "Los convocamos a seguirnos acompañando en este proyecto de construcción, les pedimos un ultimo esfuerzo, esto es por todos ustedes y la gente de General Alvear, sigamos militando como nosotros sabemos para que el departamento sea cada vez más grande". El candidato en tercer término, Adrián Caltabiano dijo: "El cambio se tiene que gestar desde abajo, desde el agricultor, el comerciante, el emprendedor, hoy estoy acá gracias a ellos, por eso tenemos que apoyarlos, como al personal de salud a quienes felicito. Tenemos que poner al Estado al servicio de todos aquellos que todos los días tratan de producir en este Alvear, un país no crece con planes sociales y dádivas, crece exportando, generando trabajo y ese es el camino que debemos emprender de forma urgente". Cecilia Ariet, la candidata en cuarto término, hizo uso de la palabra y manifestó: "Seguimos pensando día a día en el beneficio de los alvearenses, por eso esperamos sus sugerencias y críticas, este es un equipo de gente joven con muchas ganas de trabajar, por eso esperamos que nos sigan acompañando".

La noche terminó con el emotivo discurso que Raúl Alfonsín brindara el 27/10/1983 y el himno nacional Argentino sonando a las 00 hs.