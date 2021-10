El Programa "Forestando mi Ciudad" llega a las escuelas

Alvear

27 de Octubre - El Director de Gestión Ambiental Rainero Caterbetti, el Asesor de Niñez, Adolescencia y Juventud Daniel Quiles y el Ingeniero Walter López brindaron una charla sobre el programa Forestando mi Ciudad a los alumnos de la Escuela N° 1-319 Alas Argentinas

El Programa Forestando mi Ciudad inició en la Dirección de Servicios Públicos que contrató maquinaria específica para erradicar tocones y luego volver a forestar, para no dejar el nicho vacío.

También se priorizó generar conciencia en los alumnos de nivel primario, dado que son los mayores potenciadores de buenos valores en las casas. A los alumnos de quinto grado de la Escuela Alas Argentinas se les brindó un taller de concientización y se les entregó un lápiz de la empresa Suyana, que en la cápsula superior contiene una semilla de un árbol.

“Es una alegría estar en la Escuela Alas Argentinas acompañando a la Dirección de Gestión Ambiental y a Walter López, vinimos a traer un taller para concientizar a los chicos sobre la importancia del árbol público, dado que son el pulmón de nuestro mundo. Para concientizar a toda la comunidad, resulta fundamental comenzar con los niños porque son ellos quienes toman la posta de los cuidados del medio ambiente. Apuntamos a alumnos de quinto grado que tienen conocimientos acerca de cómo se nutre el árbol y todos los beneficios que aporta. Al final de este taller entregaremos a cada alumno un lápiz de Suyana, que es sustentable y plantable. Próximamente, vamos a replicar esta actividad en todas las escuelas”, detalló Daniel Quiles.

Por su parte, Walter López destacó que concientizar a los chicos sobre el cuidado de los árboles es muy importante en zonas urbanas y en zonas agrestes, para disfrutar de sombra y de los beneficios que para el ambiente donde vivimos, partiendo de ellos para tener la Ciudad total forestada. “Rescato la campaña que se difundió acerca de no arrojar residuos en la vía pública para cuidar el espacio público. Los niños son defensores del ambiente y del árbol, entonces van a llevar a los adultos a tomar conciencia porque no es beneficioso erradicar árboles o podarlos de forma desmesurada. El arbolado preserva el medio ambiente, baja la temperatura ambiente porque evaporan agua, sirven de cobijo para animales. Pretendemos que capitalicen los conocimientos y sean los defensores del arbolado público, dado que si el vecino no cuida difícilmente podamos revertir la situación. Si los niños transmiten esta idea y la van haciendo carne, cuando sean adultos, la visión y defensa del árbol público será muy diferente”.