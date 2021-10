Habrá vacunación para turistas y tercera dosis para mayores de 50 años con Sinopharm

Noticias

26 de Octubre - La ministra de Salud Carla Vizzotti informó que los mayores de 50 años y las personas inmunodeprimidas recibirán refuerzos del laboratorio Sinopharm. A su vez, el ministro de Deporte y Turismo, Matías Lammens, anticipó que la vacunación para turistas será "un atractivo más para que nos visiten":

El Gobierno anunció este martes que la Argentina vacunará contra el coronavirus a los extranjeros que vengan a hacer turismo al país y, adelantó que se comenzará a avanzar con la aplicación de terceras dosis de Sinopharm para mayores de 50 años y personas inmunocomprometidas



El anuncio lo hicieron esta mañana la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y su par de Turismo y Deporte, Matías Lammens, en una conferencia de prensa que brindaron en la Sala de Periodistas de la Casa de Gobierno.



Asimismo, Vizzotti afirmó que las aperturas de nuevas actividades se debe a que "ningún aglomerado urbano está en alarma epidemiológica" y, en ese sentido, sostuvo que en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) "se analizará con las provincias los esquemas de vacunación de terceras dosis",



La titular de la cartera de Salud evaluó que "la situación epidemiológica es favorable y de mucho optimismo, con un promedio de casos en octubre de 717, comparado con 1.634 en septiembre y en mayo, que fue el número más alto, de casi 27 mil".



Recalcó que "hay un descenso sostenido mes a mes y, en las últimas dos semanas, se ha estabilizado en un número muy bajo de casos y estamos 5.982 casos semanales de promedio y eso se puede comparar con el 31 de mayo al 6 de junio de 2020".



"Es realmente importante el descenso y lo que estamos viendo con los expertos es que la proporción de casos, aunque es muy baja, está aumentando en los menores de 18 años, que ha pasado en las últimas semanas de ser alrededor del 8/9% al 20/25%", indicó la funcionaria.



Por eso, explicó que "es muy importante avanzar fuertemente en vacunación de niños y adolescentes entre 3 y 11 años con la vacuna Sinopharm y entre 12 y 17 años con la vacuna de Pfizer".



Vizzotti informó que, sobre el total de la población, hay un 72.6% es la cobertura con una dosis de la vacuna y con dos dosis es 55.4%.



En paralelo, Vizzotti sostuvo que "la mortalidad está bajando en forma sostenida" y "lo mismo está sucediendo con los pacientes internados en unidad de terapias intensivas"



Por otra parte, la ministra calificó de "logro" el "haber retrasado el ingreso de la variante Delta (de coronavirus) por las medidas que se tomaron a fines de junio" y destacó que eso "permitió avanzar con la campaña de vacunación para que, en este momento, la Argentina tenga alrededor del 60% de circulación" de esa cepa "con una estabilidad en el número de casos".



Asimismo, aseguró que "hay un buen avance" en la campaña de vacunación de adolescente y niños, que alcanza el 52,1% de los inscriptos en esos rangos etarios.



De esta forma, confirmó que se superó el 50% de inoculación entre 12 y 17 años, y se llegó al 22.4% en los niños entre 3 y 11 años, que han iniciado el esquema de vacunación".

En cuanto, a "nuevas recomendaciones", expresó que son las de "avanzar en las cobertura, acercarse a los vacunatorios", y aseguró que el país tiene "las dosis disponibles para completar los esquemas de adolescentes y niños".



"Es muy importante que avancemos con esta estrategia para sostener la situación epidemiológica", enfatizó la titular de la cartera de Salud.



Vizzotti señaló, en relación a las "personas inmunocomprometidas mayores de 3 años que hayan recibido cualquier esquema de vacunación disponible, se recomienda aplicar una tercera dosis en función de los planes provinciales a partir de los próximos días".



Agregó que las "personas mayores de 50 años que hayan recibido el esquema de inoculación con fármacos inactivadas como la vacuna Sinopham, para ampliar la protección, tienen la recomendación de recibir una tercera dosis".



La ministra aclaró que "esos dos grupos tienen la recomendación de recibir una tercera dosis, que es diferente a recibir un refuerzo".



En este punto dijo que el "año del refuerzo va a ser el 2022", aunque "va a empezar antes de fin de este año con el personal de salud" para luego avanzar "escalonadamente".



Asimismo, Vizzotti detalló "dos estrategias más hasta que todos los países puedan vacuna a su población y es trabajar con las jurisdicciones que tienen puntos de frontera para avanzar en la vacunación", y, en este sentido, puntualizó los casos de "Formosa con Paraguay Salta y Jujuy con Bolivia".



La otra estrategia, debido a que el país "tiene stock suficiente "de vacunas, es "avanzar con la oferta a los turistas que vengan a la Argentina, fundamentalmente menores de 18 años y las personas que ingresen por alguna excepción".



La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó que Argentina tiene “un alto nivel de inmunización. (Foto Paula Ribas)



Lammens, acerca de esta medida, consideró que "es un atractivo enorme para que nos visiten" y agregó: "Sabemos lo que es el turismo y lo hemos en los últimos días, el último fin de semana largo con valores récord, rompiendo todos los pronósticos".



Además, ponderó el plan gubernamental PreViaje, con descuentos, que incluye 1 millón y medio de argentinos usándolo y con niveles muy alto de ocupación para noviembre y diciembre, esperando una temporada que va a ser récord".



El ministro apuntó que el "turismo receptivo para la economía nacional es determinante" y señaló que en 2019 "fue el cuarto ítem en generación de divisas". al tiempo que puntualizó que trabaja con Vizzotti "para ir avanzando en aperturas que no impliquen ningún riesgo".



Lamnens, en esa dirección, anunció que "a partir del 19 octubre el antígeno en la entrada no será necesario y se eximirá a los turistas que vengan del PCR los 5/7 días" con lo cual "solo se les pide esquema completo de vacunación y el PCR 72 horas antes de la entrada".



Asimismo, informó que se resolvió la "eximición de cuarentena para los menores de 18 años que vengan con sus familias y la posibilidad de que se vacunen cuando vienen a la Argentina".



Ante una consulta de Télam, el titular de la cartera turística manifestó "estar muy contento por lo que está pasando con las aerolíneas y se viene manteniendo reuniones con todas las que volaban a Argentina, inclusive con algunas nuevas, como una colombiana".



Además, adelantó que en ese tema "en los próximos días va a haber anuncios que no se pueden adelantar porque tienen que ver con la planificación y programación de cada una de las compañías" aunque indicó que "hay aerolíneas importantes de Europa que también están regresando a volar a Buenos Aires".

