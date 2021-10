Luego de las amenazas de desabastecer, la Cámara Argentina del Comercio dice que acatará acuerdo de precios

Noticias

21 de Octubre - El titular de la entidad, Mario Grinman, afirmó que mantienen un “excelente y permanente diálogo” con el Gobierno nacional. Sus dichos sobre un posible "desabastecimiento" generaron el repudio del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, afirmó que la entidad mantiene un “excelente y permanente diálogo” con el Gobierno nacional, y sostuvo que, pese a las “distintas visiones”, el objetivo “es el mismo”.



Por otro lado, señaló que el sector al que representa "no" es "formador de precios" sino que constituye el "último eslabón" en la cadena de comercialización.



“La Cámara Argentina de Comercio tiene un excelente y permanente diálogo con este Gobierno”, subrayó Grinman en declaraciones a radio 10 y La Red.



“Estamos permanente dialogando con distintos ministros, secretarios e inclusive con el Presidente de la Nación, y todos queremos lo mismo, quizás con distintas visiones como corresponde y distintas herramientas, pero el objetivo es el mismo”, agregó.



En ese marco, Grinman negó que se tratase de una “amenaza” sus dichos del día miércoles, en los que advirtió sobre un posible “desabastecimiento” a raíz del congelamiento de precios dispuesto hasta el 7 de enero próximo en 1.432 productos de consumo masivo.



"Cuando hablé de desabastecimiento no era ninguna amenaza", aseveró el titular de la CAC respecto de sus declaraciones.



En respuesta a esos dichos, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, expresó: "Lamentamos mucho este tipo de amenazas que no son a un Gobierno ni a una política, sino al pueblo argentino".

“Los empresarios queremos ayudar en todo lo que se pueda para que los precios no suban”, dijo el representante de la CAC, y añadió: “Ver la cara y el enojo de los clientes cuando van y encuentran que los precios suben, no nos agrada”.



Consultado sobre una posible judicialización de la medida, Grinman manifestó que “las medidas de controles están establecidas dentro de un esquema democrático y, por lo tanto, no nos podemos oponer”.



En tanto, al referirse a la decisión oficial, indicó: “Lo que vengo diciendo es que la Argentina, desde 1952, con sus distintos gobiernos, con alguna excepción, aplicaron controles o congelamientos de precios que lamentablemente nunca funcionaron para controlar la inflación”.

Fuente: Telam