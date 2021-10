Alvear

20 de Octubre - En la mañana de este miércoles se presentó el Programa Mendoza Emprende Semilla, orientado a pequeños emprendedores que esté iniciando, ya sea referido a la agricultura, el comercio o la industria Estuvo presente el Delegado Zona Sur del Ministerio de Economía Edgar Rodríguez.

Estas líneas de crédito están enmarcadas en las políticas del Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Economía, dentro del Mendoza Activa y el Programa Enlace. El Programa Mendoza Emprende Semilla está orientado a pequeños emprendedores que esté iniciando, ya sea referido a la agricultura, el comercio o la industria: “La primer convocatoria cierra este sábado y por eso pretendemos que General Alvear no quede afuera del sistema y la gente se inscriba de manera online a estos créditos de hasta 250 mil pesos. Es importante que sepan que el 40% no se devuelve, es decir que en caso de tomar el total del crédito hay 100 mil pesos que no se devuelven y el resto se devuelve con una tasa de interés anual del 12% en pesos, en 24 meses, con 6 meses de gracia” explicó Edgar Rodríguez.

En cuanto a los requisitos, solo se necesita estar inscripto en AFIP y ATM, con cualquier tipo de monotributo, ya sea social o responsable inscripto, además pueden participar personas físicas como jurídicas, no se solicitará habilitación municipal, si se pedirá un presupuesto de lo que quiere invertir el postulante, el DNI escaneado, CBU, y un video de 30 segundos explicando el emprendimiento, más un garante con bono de sueldo.

La convocatoria culmina el día sábado y los datos pueden cargarse hasta 24 hs antes del cierre: “El objetivo es que todos los departamentos tengan las mismas posibilidades y por eso se buscó que fuera de manera online” dijo Rodríguez.

Es importante destacar que en el mes de noviembre se abrirá nuevamente la convocatoria: “Hay que tener en cuenta que hay un monto asignado, no hay cupos por departamento ni por actividad, por lo tanto quien más avance va a tener más créditos”. Otro dato importante es que ya se presentó la nueva Ley del Mendoza Activa III, con un fondeo y un financiamiento para el reintegro a las distintas actividades económicas de 20 mil millones, por lo tanto vamos a tener continuidad entre el que se está transitando en este momento y el próximo programa.

Este crédito no tiene restricciones, por lo que un agricultor puede acceder a este programa y a la vez a agroquímicos, que en el caso del Mendoza Activa no está permitido: “Es un crédito muy blando, con parte subsidiada, meses de gracia, y con solo un garante con bono de sueldo bajo”.

En cuanto al Mendoza Activa, los rubros contemplados son más de 20, y van desde el comercio, la industria, la agroindustria, la ganadería y construcción entre otros.