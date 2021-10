Emotivo homenaje en Bowen, al veterano de Malvinas José Faur

Alvear

19 de Octubre - Veteranos de la Guerra de Malvinas descubrieron un cartel para homenajear al caído en el ARA Belgrano, José Dante Faur en el ingreso a Bowen, sobre Ruta 188 y Avenida Sarmiento.

Con mucha emoción se descubrió este cartel homenaje a José Dante Faur, un alvearense caído durante el hundimiento del ARA Belgrano: “La idea es comenzar con una serie de actividades camino a los 40 años de la Guerra de Malvinas” expresó el Veterano Ricardo Chiapa, quien agradeció a los familiares que llegaron desde distintos puntos del país, como así también algunos ex combatientes.

General Alvear destaca por ser una localidad que recuerda permanentemente a sus héroes caídos en Malvinas, y por ello cuenta con un Museo íntegramente dedicado a esta gesta: “Este cartel tiene un significado muy hondo, hemos recibido la libreta sanitaria personal que tenía Dante Faur hace 40 años, y distintas salutaciones”.

Por su parte, el Sobreviviente del ARA Belgrano Héctor Darío Flores, Cabo 2do Meteorólogo, expresó: “Dante fue compañero mío en el ARA Belgrano, es necesario que la sociedad conozca los sacrificios que se hicieron y los valores que se tuvieron. No hay que olvidar, para nosotros, estos son momentos sublimes que nos llevan al 82, no tengo uso de memoria desde ese día en el que no tenga la memoria puesta en Malvinas y este tipo de acto nos brinda la fortaleza para seguir adelante porque nos damos cuenta que no fue tan en vano el sacrificio de quienes cayeron” manifestó emocionado.