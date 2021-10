Para Claudio Rodríguez, Macri, con la causa ARA San Juan, "se maneja como un mafioso"

Alvear

16 de Octubre - El expresidente declaró el jueves su "absoluta inocencia" en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas durante su Gobierno sobre los familiares de los tripulantes del submarino, hundido en 2017.

Claudio Rodríguez, hermano de Hernán Rodríguez, submarinista del ARA San Juan, afirmó este viernes que el expresidente Mauricio Macri "se maneja como un mafioso" y sostuvo que piensa que "no va a ir" a la declaración indagatoria prevista para el próximo miércoles 20.



"Macri hace lo que se le da la gana, se maneja como un mafioso, no tiene domicilio, le posponen la fecha de presentación porque esa viajando. Se maneja como un capo mafia que maneja todos los poderes del estado y realmente nos preocupa", afirmó Rodríguez en diálogo con AM 750.



Este jueves Macri declaró su "absoluta inocencia" en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas durante su Gobierno sobre los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017.



A través de un escrito de 10 páginas ante la justicia federal de Dolores, Macri designó a sus abogados defensores y apeló la prohibición de salir del país que le impuso el juez Martín Bava.



Rodríguez sostuvo que el expresidente "quiere sacarse esto de encima", pero afirmó que "tiene que compadecer ante la justicia como cualquier hijo de vecino" en la audiencia que fue reprogramada para el próximo miércoles a las 10 de la mañana.



"Nosotros hicimos una denuncia por desacato y un pedido de captura nacional e internacional como hubiese correspondido a cualquier argentino que no se presente a la justicia ante cualquier hecho", apuntó.



Cristina Caamaño se reunió este jueves con familiares de las víctimas del hundimiento del submarino de todo el país.





Además, explicó que Macri "no hizo ninguna presentación ni por mail o escrito" para detallar los motivos porque no podía ir, "directamente no fue" y por eso sostuvo que cree que tampoco "va a ir" a la nueva citación.



"Creo que a Macri nunca le interesó este tema, pero tienen una responsabilidad y realmente siempre zafó de todas las cuestiones", remarcó.



Este jueves, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, se reunió con familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan de todo el país, ante quienes repasó el proceso por el cual se hallaron en la base de Mar del Plata los informes de inteligencia que realizó el organismo sobre ellas mientras reclamaban por la búsqueda de la nave que permanecía desaparecida.



"Entre todo el material que se encontró como el de ocho esposas de comandantes, entre ellas mi cuñada, Marcela Moyano, hay discos, videos y papeles que van dirigidos al expresidente Macri. Por eso lo llama la justicia a declarar", detalló hoy Rodríguez.

Fuente: Telam