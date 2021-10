Vizzotti destacó un "escenario optimista" por la baja de casos y avances de vacunación

Noticias

7 de Octubre - La titular de la cartera de Salud señaló que se está transitando por "una situación epidemiológica muy favorable que se remonta antes del inicio de la primera ola en Argentina".

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró que si bien "estamos en un escenario optimista" en cuanto a descenso de contagios de coronavirus y el retraso en el ingreso de la variante Delta al país, hay que seguir trabajando "en las coberturas de vacunación para que ese escenario sea lo más seguro posible".



"Estamos en una situación epidemiológica muy favorable que se remonta antes del inicio de la primera ola en Argentina", señaló Vizzotti en diálogos que mantuvo desde la Casa Rosada con los canales 3 de Rosario, 9 de Chaco y 10 de Mar del Plata.



Además, la funcionaria y epidemióloga remarcó que "ahora estamos focalizados en seguir avanzando en la vacunación para poder seguir con el descenso de casos, sostener y fortalecer la presencialidad" escolar.



Se busca reforzar la presencialidad escolar. Foto: Diego Izquierdo



"Tenemos una demanda y confianza muy alta de la población en la vacuna", apuntó Vizzotti al señalar como ejemplo que para la vacunación pediátrica que comenzará el martes 12 "en un solo día, en las provincias que abrieron su registro, se anotó casi el 20% de la población objetivo".



Y, resaltó que desde el Ministerio de Salud "vamos monitoreando constantemente y vamos tomando medidas en relación a ello, hasta ahora la demanda es más alta que la oferta".



Por otra parte, sostuvo que "Argentina ha sido exitosa en retrasar el ingreso de la variante Delta gracias a las medidas que se tomaron en forma oportuna y a los controles que hicieron las jurisdicciones".

"También, gracias al trabajo que se está haciendo de control de brotes de variante Delta, se está retrasando que sea de circulación predominante y eso nos permitió avanzar con la campaña de vacunación como lo hemos hecho ya con el 51 por ciento de toda la población vacunada", acotó la ministra en alusión a los casos que se conocieron en Córdoba, Salta y algunas localidades bonaerenses.



La campaña de vacunación



Vizzotti remarcó que en el país la vacunación para mayores de 18 años "llega al 70 por ciento y en los mayores de 50, que son los que tiene mayor riesgo de tener hospitalizaciones y muertes, ese número llega al 86 por ciento", tras lo cual recordó que "en países donde la circulación de la Delta llegó al 50 por ciento con coberturas de vacunación elevada, aunque aumentaron los casos, no se tradujo en hospitalizaciones y muerte por lo que podemos decir que estamos en un escenario optimista".



"Igualmente tenemos que seguir trabajando para avanzar en las coberturas de vacunación para que ese escenario sea lo más seguro posible", añadió la ministra y apuntó que "por eso seguimos completando esquemas de vacunación".



Actualmente, remarcó "estamos vacunando adolescentes entre 12 y 17 años y entre jueves y viernes están llegando las primeras dosis de Sinopharm para niños y niñas entre 3 y 11 años" que comenzarán a aplicarse el martes.

De ese modo, dijo que se intenta "terminar el 2021 con la mayor cantidad de población mayor de 3 años protegida y podamos avanzar fuertemente con las aperturas, la reactivación de actividades, el turismo y demos vuelta la página de esta pandemia lo antes posible".



Vizzotti reiteró que los especialistas estimaban que "por la plataforma de las vacunas y por la duración de la inmunidad, dado que es una vacuna parecida a la antigripal, necesitemos dar un refuerzo durante el año que viene".



Tras resaltar que se dieron "pasos firmes y monitoreando" la situación epidemiológica para autorizar aperturas de actividades ante el "descenso sostenido de casos, de internaciones en terapia intensiva y de muertes" y con un "alto" porcentaje de población vacunada había una situación de "riesgo bajo".



"Esperamos que no aumenten los casos y si aumentan lo que tenemos que ver es su traducción en internaciones y muertes para tomar medidas si hiciera falta", advirtió y señaló que confiaba en que eso "no haga falta y podamos seguir sosteniendo las aperturas y ampliándose a medida que ampliemos la vacunación también".



Al respecto, remarcó que "en Argentina no tenemos notificación de eventos adversos y estamos monitoreando para evaluarlo siempre y tomar las decisiones".



"Las vacunas son más beneficiosas que cualquier riesgo o síntoma transitorio que podemos tener, nos beneficiamos, disminuimos la circulación viral y cuidamos a los que nos rodean", acotó.



Vizzotti insistió con que en el país se estaba "avanzando muy fuerte con las vacunas" y comentó que "tenemos por delante el verano y la posibilidad de completar los esquemas de vacunación, porque tenemos la certeza de la recepción de las vacunas de Pfizer y el stock de las vacunas de Sinopharm".





"Con esa mirada, quienes se vacunan protegen indirectamente a quienes no se vacunan. Y cuando logremos coberturas de vacunación iremos viendo qué decisiones debemos tomar, pero esperamos que la mayoría de los niños y niñas y los y las adolescentes tengan el esquema completo lo antes posible", añadió.



Asimismo, explicó que "cuanto más podamos vacunar, a más edades con el esquema completo menos casos tendremos y nos permitirá que sobre todo los adolescentes y niños puedan retomar sus actividades con el menor riesgo posible".



Al referirse a la situación epidemiológica de esta primavera, recordó que "este momento es un logro de todos y todas las argentinas que tenemos que valorar y redoblar los esfuerzos para mantenerlo" y para eso, insistió, "es clave seguir manteniendo la distancia, airear los ambientes, circulación de aire, realizar encuentros en espacios abiertos, si hay personas alrededor usar el tapaboca y si tenemos síntomas realizar la consulta y evitar el contacto con otras personas".

Fuente: Telam