El Asesor de Discapacidad recibió un reconocimiento

Alvear

1 de Octubre - Al mediodía, el Intendente Walther Marcolini entregó un reconocimiento al Asesor de Discapacidad Roberto Castillo, dado que ayer fue notificado por su jubilación.

El funcionario agradeció al Intendente y expresó: “Hoy comienzo la etapa de jubilado, empiezo una nueva etapa, donde voy a disfrutar, lo más posible, a mi familia”.

Respecto a la experiencia, señaló que ha sido muy buena. “Trabajé en muchas gestiones, catorce años en la Legislatura, un año y medio en el Ministerio de Economía de la Provincia. Siempre apunté a la parte social y eso es lo que me ha gratificado, porque la gente siente que uno está a su lado. He tenido convivencia con todos los partidos políticos porque he trabajado pensando en la comunidad”.

Al referirse a la Asesoría de Discapacidad, dijo: “siento que, en estos tres años y cuatro meses, no me quedó nada por hacer en apoyo al gobierno del Intendente, quien me brindó el apoyo total para que desarrollar la tarea de estar al frente de la Asesoría con personas con discapacidad, donde desarrollé una actividad muy fructífera en lo personal y también, en base a lo realizado, tratando de beneficiar a todos por igual”.