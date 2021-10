El Municipio adquirió estaciones metereológicas automáticas

Alvear

1 de Octubre - Este viernes llegaron dos de las cuatro estaciones meteorológicas automáticas que el Municipio adquirió con el objetivo de prevenir heladas, tormentas, vientos y demás contingencias climáticas en las zonas rurales y urbanas del Departamento.

Como un aporte más al agro local, la Municipalidad de General Alvear adquirió estaciones metereológicas automáticas que serán de vital importancia para combatir las heladas y de esta manera ayudar a proteger los cultivos. En este marco, este viernes llegaron al departamento dos de las cuatro estaciones, las cuales serán colocadas en Bodega Faraón, distritos, y en próximos días llegará otra que será instalada en Defensa Civil, el objetivo es llegar a las 10 estaciones metereológicas para el 2022.

Estos equipos son automáticos, por lo que arrojan los datos adquiridos a la red y de manera remota pueden conocerse tanto las temperaturas, como la precipitación acumulada y otro tipo de analisis. "Cada una de estas estaciones tiene un costo de 35 mil pesos, y se adquieren con fondos municipales, por lo que es un esfuerzo muy grande que realiza la Comuna" indicó el Director de Agricultura Agustín Anzorena.

Es de destacar que en lo que va del año se han registrado daños debido a heladas tardías: "El 14 de Septiembre tuvimos una helada que provocó daños en fruta cuajada de damasco, durazno y algo de ciruela Dagen, la toma de denuncias se realizará a partir del 5 de Octubre a través de la página o bien en nuestras oficinas" explicó Anzorena.

Por su parte el Ingeniero Leandro Silvestre se refirió a pronóstico para los próximos días: "No es muy alentador para la madrugada del domingo, algo que puede suceder también en la madrugada del lunes, por eso le pedimos a los productores que tomen los recaudos necesarios, que no muevan suelos, que aquellos que tengan la oportunidad de regar, que elijan muy bien los cuadros que podrán humedecer para apaciguar alguna posible helada porque estamos en un momento muy sensible en cuanto a la cantidad de cultivos que se encuentran en estado fenológicos".