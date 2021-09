Llegó el 10º Capítulo del documental de Cecsagal: “Mirando al Futuro”

Alvear

22 de Septiembre - Este lunes se presentó en las redes sociales un nuevo episodio del trabajo audiovisual que muestra la historia de la Cooperativa Eléctrica Cecsagal.

En el nuevo capítulo, el décimo, los dirigentes actuales de la Cooperativa Eléctrica, dan cuenta del trabajo comprometido de la institución para con los asociados y de la permanente mirada a futuro, para asegurar cada paso en pos del crecimiento y la mejora de la calidad de servicios. En este sentido y reconociendo las bases de la Cooperativa, el Gerente Carlos González, asegura: “La Cooperativa cumple 70 años, por el gran planeamiento a futuro que tuvieron nuestros antecesores y tiene que continuar, por lo que proyectemos nosotros. Tenemos que pensar en servicios que generen comodidad a la gente. La idea tiene que ser siempre sumar y seguir”.



Poniendo de manifiesto el compromiso social de toda Cooperativa, y en particular de Cecsagal, el Vicepresidente, Gustavo Rubio contó: “Hicimos una obra, por ejemplo, muy importante para llevar internet a la Colonia Rusa, pese a que no es nuestra zona de distribución, pero lo hicimos porque somos una Cooperativa y sabemos que muchas de las familias de la zona tienen como única posibilidad de conectarse con sus hijos o sus nietos a través de internet. Somos una Cooperativa, y por eso lo hacemos, aunque nunca vayamos nosotros a ver la rentabilidad de la inversión, porque para eso faltan muchos años”.



En ese mismo sentido, el Gerente General Claudio Herrada, amplió: “Las Cooperativas Eléctricas del interior, no sólo nosotros, hemos tenido la tarea de llevar el servicio eléctrico a lugares donde a una empresa privada no le hubiese convenido económicamente, intentando ser lo más federal con el servicio”.



A la hora de proyectos a futuro y de cómo debe ser la mirada de la institución, el Profesor Néstor Sánchez, Secretario del Consejo de Administración, subrayó: “Tenemos que estar al tanto de los cambios que demanda el mundo en la actualidad. Los tiempos cambian, las demandas también, pero los que no cambian son los principios cooperativos y a eso, los consejeros, lo tienen que tener muy en claro, para manejarse en la dirección correcta. Estamos intentando participar en lo relacionado a las energías alternativas, de hecho, hemos tenido reuniones con empresas de energía solar, tal vez no para desarrollarlo desde la Cooperativa, sino para ser parte de ese desarrollo”.



Cada lunes a través de las Redes Sociales de Cooperativa Cecsagal: “Cooperativa Cecsagal” y “Cadena Cooperativa”, se difunde un nuevo episodio del documental que recorre las siete décadas de historia de la institución.