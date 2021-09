Ya se han superado las 400 vacunas en el cuarto operativo

Alvear

14 de Septiembre - Este martes, el Área departamental de Salud junto a Municipio saludable estuvieron en el Centro de Salud 138, El Ceibo; en el SUM del Barrio Zangrandi; en el Centro de Salud 213, Los Compartos y en el Salón Unión vecinal de Barrio El Matadero, aplicando segundas dosis de la vacuna Covid-19 y algunas primeras dosis también.

El operativo se realizó en forma conjunta entre el Área Sanitaria, el Concejo Deliberante, Municipio Saludable, Defensa Civil, Dirección de Familia, Asesoría del Adulto Mayor, los SUM y las delegaciones distritales.

El Coordinador del Área Departamental de Salud Juan José Castro destacó que se trata del cuarto operativo de salud, dado que en un principio solo se inscribía a los vecinos, en el segundo se inoculó a los inscriptos, en el tercero se aplicó la vacuna sin turno y ahora se están aplicando las últimas segundas dosis.

En el segundo operativo se aplicaron 700 dosis, en el tercero 800 y en lo que va del cuarto se han superado las 400. “Es muy positivo porque la gente no hubiera llegado hasta la Ciudad y no se hubiera vacunado. Muchos vecinos están decidiendo ahora vacunarse por lo que hemos aplicado algunas primeras dosis, esperamos que esto continúe así, dado que es la única forma de afrontar a la pandemia”.

Susana, una vecina de El Ceibo, expresó que se aplicó la segunda dosis, “me parece muy bien que traigan la vacuna a los barrios, distritos y parajes, porque mucha gente no tiene la posibilidad de viajar hasta el centro. He tenido muy buena experiencia con la vacuna, no he tenido ningún síntoma, por eso aliento a todos a que se animen y se apliquen la vacuna”.

El operativo de vacunación continúa el viernes 17 de septiembre en la Posta Sanitaria Las Dorcas, calle Santa Fé, El Desvío, a las 8:30h. El lunes 20 de septiembre estará en el CIC del Barrio SOEMGA a las 8:30h y en el Centro de Salud de La Marzolina a las 10:30h