En Alvear se lanzó el Programa Mendoza Futura.

Alvear

30 de Agosto - En las instalaciones del Instituto de Educación Superior Alvear IDESA, UGACOOP, se presentó y se puso en marcha Mendoza Futura, el programa que capacitará a estudiantes de nivel medio en habilidades del siglo XXI.

Junto al Intendente Municipal Lic. Walther Marcolini estuvo presente el Ministro de Economía y Energía de Mendoza Lic. Enrique Vaquié acompañado por el Subsecretario de Industria y Comercio Lic. Alejandro Zlotolow, el Director General de Escuelas Prof. José Thomas y el Coordinador del programa Mendoza Futura Prof. Lucas Carballo. Estuvieron presentes igualmente, Concejales, autoridades municipales, educativas, de UGACOOP, alumnos seleccionados para la prueba piloto del programa y vecinos de nuestro Departamento.

La federalización de la gestión y los recursos han sido ejes de gobierno tanto municipal como provincial. Por ello esta nueva iniciativa impulsada desde el Ministerio Economía, la Dirección General de Escuelas yla Municipalidad de General Alvear hoy se pone en marcha.

La cuarta revolución industrial está en marcha. Para enfrentarla se debe desarrollar en los jóvenes las habilidades denominadas “SXXI”, esto es, pensamiento crítico, creatividad, colaboración, comunicación y desarrollo de la ciudadanía.

Mendoza Futura capacitará a jóvenes de entre 15 a 18 años en competencias tecnológicas, habilidades blandas y trabajo en equipo como ejes para el desarrollo de la investigación y la innovación. Se busca preparar para el trabajo y el emprendedorismo.

Mendoza Futura abarca cuatro años, desde su implementación piloto, durante 2021, hasta 2024. Para ello se organizarán grupos de jóvenes que participarán en el programa y serán conducidos por formadores y ayudantes. Bajo diversas modalidades de laboratorios de programación, electrónica y biotecnología y clubes de habilidades sociales-indagación, creatividad-innovación, emprendedorismo y educación financiera, se busca desarrollar en los alumnos las capacidades para enfrentar un mundo laboral complejo.

Para ello y conforme a la articulación de la Secretaría de Desarrollo y Promoción y la Secretaria de Gobierno mediante la Dirección de Desarrollo Económico e Innovación a cargo del Lic. Marcos Caro y la Dirección de Educación a cargo de la docente Roxana Molero de la municipalidad de General Alvear y los lineamientos de la coordinación del programa se presentarán a los primeros 20 alumnos seleccionados para dar inicio a esta prueba piloto.

El Ministro Vaquié manifestó que el programa posee un sentido federal y amplio. Va a trabajar con veinte alumnos de cada uno de los dieciocho departamentos mendocinos. “La indicación del Gobernador fue la de crear condiciones para generar empleo privado en blanco. A largo plazo, tiene que ver con la educación formal, para los estudiantes que terminan el nivel medio”.

Por su parte, el Subsecretario Zlotolow señaló: “Estamos emocionados iniciando un programa que nos enorgullece, lo hicimos en tiempo récord, entre la DGE, los municipios y universidades, con una mirada a futuro, hacia lo que cada una de las regiones necesita. Por eso, más allá de impartir conocimiento, los facilitadores del programa deben fomentar la escucha para la gestión de nuevas ideas, propuestas regionales para la Provincia y el País, vinculadas al sector productivo local”.

La finalidad es que los chicos tengan posibilidad de conseguir empleo vinculado a la economía del conocimiento, para que tengan una salida laboral donde están estudiando, para que impacte en la matriz productiva de su lugar y que tengan la posibilidad de orientarse a carreras vinculadas a la tecnología y a la ciencia del conocimiento.

“Es un gusto estar en Alvear, es una costumbre visitarlos, hoy es un día de alegría porque se conjugan varias cosas en la educación. En estos días, estaremos lanzando la tercera resolución que le va a dar presencialidad a la secundaria, con eso completaríamos presencialidad absoluta en todos los niveles de Mendoza, el viernes pasado el consejo federal se puso de acuerdo y lo estableció. Respecto a Mendoza futura, Zlotolow trajo el proyecto, a partir de ahí se avanzó de forma interministerial con mucho trabajo. Uno de los tres fines de la secundaria es preparar a los chicos para el trabajo, eso no se ha hecho y es imposible hacerlo si no se trabaja en conjunto con la producción. Entonces, es importante formar a los estudiantes para el trabajo para determinar la matriz productiva. Este programa constituye una salida de corto plazo y de rápida acción para vincular a la educación con el trabajo, eso es lo mejor para los chicos, para que en pocos años puedan escoger qué estudiar y dónde trabajar, pudiendo hacer ambas cosas al mismo tiempo. Por eso, se trata de un Programa que tiene que crecer, que apunta a lo que la educación secundaria no debió nunca delegar. Es una alegría inaugurarlo en Alvear y deseo que sea un paso para una nueva forma de trabajo y de educación, ligada a la educación formal, descentralizada, con una fuerte vinculación con el territorio, los intendentes y la economía”, resaltó José Thomas.

El Intendente Walther Marcolini agradeció al gobierno de Mendoza en la presencia del Ministro Enrique Vaquié, el Director General de Escuelas, especialmente a Alejandro Zolotow porque permanentemente ha estado innovando. “Me satisface que hayan pensado que en General Alvear se pueda hacer la presentación formalmente de Mendoza Futura. Hay varias cosas para reflexionar, la posibilidad de vincular a los jóvenes con un proceso formativo para promover la economía del conocimiento. Estamos en Ugacoop, que es una red de redes integrada por más de 20 instituciones, principalmente por cooperativas”.

El jefe comunal instó a los docentes y a los chicos a que se animen porque están hoy en el mundo del conocimiento, de las redes, de Internet, de poder pensar la programación como una herramienta para potenciar el desarrollo en una sociedad en la que hay que innovar. “El Ministerio de Economía apostó con la DGE a la innovación, a la creatividad, con los docentes y directivos apoyando a los estudiantes a tener una actitud mental positiva, para alcanzar sus objetivos, para que se puedan insertarse en un mundo al que conocen, porque son hijos de esta cuarta revolución. Cuentan con un Estado que está acompañando porque es un facilitador”.

El creador del programa Mendoza Futura, Lucas Carballo explicó por qué se realiza la presentación en este Departamento: “En Ugacoop encontramos un ecosistema muy lindo para presentar Mendoza Futura, el objetivo es que los chicos puedan programar su futuro y que nosotros los ayudemos en un momento del mundo complejo. Invito a los chicos a jugarse todo, al igual que a sus facilitadores, que son el sentido del programa. Vamos a trabajar integradamente el desarrollo de habilidades en lo tecnológico, relacional, social y comunicacional”.

Igualmente, destacó en principio, la innovación de que dos áreas de gobierno tan importantes, como la economía y la educación, se pongan de acuerdo para diseñar algo juntas, por consiguiente, las habilidades del Siglo XXI para cambiar el destino de un mundo que no agrada: ciudadanía, carácter pensamiento crítico, colaboración, creatividad. La idea es que el programa sea divertido para que todos los chicos tengan ganas de ir, porque es presencial. “Son 20 jóvenes por Departamento, de 15 a 18 años, que están en un momento ideal pueden empezar a pensar su futuro profesional y que además se queden en su hogar, que, a partir de su programación, desarrollo laboral puedan emprender. En este sentido, van a tener a futuro emprendedurismo y educación financiera. Además, se trata de un espacio de desarrollo, innovación, investigación y desarrollo tecnológico, por eso es fundamental encontrarnos hoy en un punto Edured que prestó la DGE, que va a ser un polo de desarrollo para General Alvear, un espacio para la creación, la programación, el futuro. Llénenlo de cosas lindas, ideas, emprendimientos y tecnología”, concluyó Carballo.