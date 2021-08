La variante Delta tiene el doble de riesgo de hospitalización

Noticias

27 de Agosto - El riesgo de asistencia a urgencias fue 1,5 veces mayor para las personas infectadas con esta variante en comparación con la Alfa, según la mayor investigación realizada en Inglaterra en la que se analizaron más de 40.000 casos.

La variante Delta duplica el riesgo de hospitalización por coronavirus en comparación con la variante Alfa entre las personas no vacunadas o parcialmente vacunadas, según un nuevo estudio británico publicado este viernes.



La variante Delta se notificó por primera vez en la India en diciembre de 2020 y los primeros estudios determinaron que era hasta un 50% más transmisible que la variante que había ganado predominio en todo el mundo, conocida como variante Alfa, identificada por primera vez en Kent, Reino Unido.



El estudio publicado en la revista The Lancet, es además la mayor investigación realizada hasta la fecha en el que se analizaron más de 40.000 casos de coronavirus de Inglaterra entre el 29 de marzo y el 23 de mayo de 2021.



Los investigadores informaron que el riesgo de asistencia a urgencias o de hospitalización fue 1,5 veces mayor para las personas infectadas con la variante Delta en comparación con la variante Alfa.



Según Gavin Dabrera, epidemiólogo del Servicio Nacional de Infecciones de Salud Pública de Inglaterra y uno de los autores principales de la investigación, el estudio confirmó los hallazgos anteriores de que las personas infectadas con Delta tienen una probabilidad considerablemente mayor de requerir internación que las que tienen Alfa.



Aclaró que la mayoría de los casos incluidos en el análisis no estaban vacunados o tenían una sola dosis inoculada.



"Ya sabemos que la vacunación ofrece una excelente protección contra Delta y, dado que esta variante representa más del 98% de los casos de coronavirus en el Reino Unido, es vital que quienes no hayan recibido las dos dosis, lo hagan lo antes posible", enfatizó.



También alertó que los resultados del estudio sugieren que los brotes de la variante Delta pueden suponer una mayor carga para los servicios sanitarios que los de la variante Alfa, especialmente en personas no vacunadas y otras poblaciones vulnerables.



Y destacó que es el primero que informa sobre el riesgo de hospitalización para las variantes Delta y Alfa basándose en los casos confirmados por la secuenciación del genoma completo, que es la forma más precisa de determinar la variante del virus.



Anne Presanis, una de las autoras principales del estudio y estadística principal de la Unidad de Bioestadística de la Universidad de Cambridge, sostuvo que el estudio puso de manifiesto que en ausencia de vacunación cualquier brote de Delta supondrá una carga mayor para la asistencia sanitaria que una epidemia de Alpha.



"La vacunación completa es crucial para reducir el riesgo de infección sintomática por Delta de un individuo, en primer lugar y, lo que es más importante, para reducir el riesgo de enfermedad grave e ingreso hospitalario de un paciente Delta", alertó.



Datos del Reino Unido



En el Reino Unido, el país líder en vacunación, no escapa el escepticismo que tienen millones de británicos contra las vacunas, que cuestionan no solo la eficacia de las mismas, sino también sus prácticas de desarrollo, estándares de seguridad y objetivos.



Según la Oficina Nacional de Estadísticas británica (ONS), alrededor de 1 de cada 6 (17%) adultos de entre 16 y 29 años dijo tener dudas sobre las vacunas; esta cifra es la más alta de todos los grupos etarios.



Actualmente, las personas vacunadas en el Reino Unido con la primera dosis ascienden a 47.792.552, y con la segunda a 42.072.712.

Fuente: Telam