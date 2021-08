Se realizó la charla para prevenir violencia de género en Carmensa

Alvear

26 de Agosto - La Asesora de la Mujer y Desarrollo de las Familias Silvia Vega comentó sobre las charlas de prevención de violencia de género que desde hoy y hasta el sábado, se realizan en el Departamento. Hoy se llevó a cabo en la Delegación de San Pedro del Atuel.

La Charla-debate Violencia por Motivos de Género está a cargo de la Dra. Jaquelina Miranda y el Dr. Lucas R. Domski. Mañana, viernes 27 de agosto tendrá lugar en el Centro de Adultos de Bowen y el sábado 28 de agosto en el Cine Teatro Aantonio Lafalla, siempre a las 10:30h.

Los interesados pueden inscribirse en el siguiente Link: https://forms.gle/dqzGWDcNfu7bum736 También en la Asesoría de la Mujer, ubicada en calle San Rafael 243, y en las Delegación de Bowen. Es conveniente realizar la inscripción previa, dado que la charla debate se realiza de manera presencial con cupos limitados.

Han sido invitadas instituciones que trabajen con público para que envíen sus representantes, también alumnos de los últimos años de nivel medio y público en general.

“Se brindó la primera de tres charlas-debate para prevenir la violencia de género, con mucha concurrencia en Carmensa, muchos alumnos de nivel medio. Los profesionales a cargo de la charla estuvieron asesorando para prevenir y no llegar a la violencia, informando cómo ayudar a la víctima. Mañana, la Dra. Jaquelina Miranda y el Dr. Lucas R. Domski de La Plata realizarán esta actividad en el centro de adultos de Bowen y el sábado en el Teatro Antonio Lafalla”, detalló Silvia Vega.

La abogada oriunda de General Alvear y que hoy reside en La Plata, Jaquelina Miranda expresó: “las víctimas suelen encerrarse en sí mismas y las avergüenza hacer la denuncia. Vengo al Departamento a dar un poco de lo que Alvear me dio, enseñar a ser la voz de la persona que necesita ayuda, porque muchas veces el entorno familiar desconoce que un integrante está sufriendo violencia”.

El abogado y capacitador Lucas Domski señaló: “En los jóvenes, los grupos de WhatsApp, los deportes que ejercen, la cultura que lleva a naturalizar la violencia en la familia o los colegios, es fundamental la concientización: ¿qué está mal?, ¿cuándo se da la violencia? La prevención es función del Estado, si no se reconoce la violencia, después es tarde. Prevenir es trabajo de periodistas, políticos, policías, maestros, abogados, todos debemos prevenir, tarda más en llegar la concientización. Si una persona hace una denuncia es necesario realizar un seguimiento porque la violencia no cesa, la víctima puede decir que no pasó más nada y sigue pasando. No solo la política y el Estado son responsables, sino el poder judicial, la municipalidad, el hospital, los colegios. Hay que seguir el tratamiento de una posible víctima de género, en Alvear se trabaja bien y son pocos los casos, pero hay que reforzar para que no existan”.