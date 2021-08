Los ganadores del Certamen Literario "Escribo en Casa" recibieron su premio

Alvear

25 de Agosto - La Dirección de Cultura junto a SADE, Sociedad Argentina de Escritores y el Taller Literario Municipal La Hoja realizaron un Certamen Literario Escribo en casa 2.021, para que participara toda la ciudadanía en esta época de pandemia. La propuesta fue escribir un cuento con la temática ¿cómo será Alvear después de?, ¿cómo resurgirá Alvear después de...?, celebrando el Día del Escritor.

El objetivo principal de este concurso fue fomentar la escritura y la lectura durante la pandemia, dejando que aflore la imaginación que cada uno tiene en su interior y dándolo a conocer a todos los alvearenses.

La consigna, para mayores de 12 años, es imaginar nuestra Ciudad después de este tiempo de pandemia. La entrega de premios se realizó hoy en el Teatro Antonio Lafalla, en al marco del Agosto Alvearense: el 1º premio es de $10.000; el 2º premio $8.000; el 3º premio $5.000, el 4° y el 5° premio, tres libros de Ediciones Culturales. El jurado estuvo compuesto por Daniel Burgos, Valeria Gómez, quienes son Presidente y Vice de la Sociedad Argentina de Escritores y la Coordinadora del Taller Literario La Hoja Norma Nieto.

La Directora de Cultura Liana Piedrafita manifestó que en un acto muy sencillo donde estuvieron los familiares de los escritores se entregaron los premios a los cinco ganadores. El primer puesto lo obtuvo un estudiante de Ingeniería Lucas Ortiz y el nombre de su obra es 2.027; el segundo premio lo obtuvo Daniel Alberto Garay con el cuento Futuro Pluscuamposible; el tercero fue para María Roxana Gaviglio con su obra Atuelita; el cuarto puesto Mónica Barreto con La plaza de los sueños y el quinto para Graciela Celia Felisa Córdoba con el cuento Batalla de verano.

“Es muy gratificante entregar un reconocimiento a los escritores alvearenses, una rama del arte con mucha sensibilidad y despliegue de la imaginación”, concluyó la funcionaria.

“Todos los cuentos fueron excelentes y no fue fácil elegir los ganadores, además fue un gusto compartir este trabajo con el Presidente y Vice de Sociedad Argentina de Escritores”, resaltó la Coordinadora del Taller Literario La Hoja Norma Nieto.

Quien obtuvo el primer premio, Lucas Ortiz dijo: “me informé del concurso por Instagram, una amiga me animó a participar. En el cuento me centré en un abuelo comentándole a su nieta de siete años cómo sucedieron los hechos con la aparición del Covid-19. Ahora, Norma Nieto me invitó a formar parte del Taller La Hoja”. Daniel Garay, segundo premio: “habitualmente estoy atento a los certámenes literarios que se realizan en la región, en la Provincia y estoy muy contento con el resultado obtenido”. El tercer premio, Roxana Gaviglio destacó: “me cuesta mucho compartir lo que hago, participo del Taller La Hoja y envié mi cuento por la insistencia de las personas allegadas. Igualmente, me parece excelente que se le dé el espacio a las personas que escriben”.