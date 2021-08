Judiciales, de paro por 48 horas

Noticias

18 de Agosto - La Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial, decidió ir al paro por 48 horas los días jueves 19 y viernes 20 de agosto, debido al conflicto que mantiene con el gobierno provincial ante la no apertura de paritarias y la pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores y trabajadoras del sector.

Tras una asamblea virtual en la que participaron afiliados y afiliadas de las cuatro circunscripciones judiciales de la provincia, se resolvió:

• PARO DE ACTIVIDADES SIN CONCURRENCIA Y APAGÓN DIGITAL LOS DÍAS 19 Y 20 DE AGOSTO, con concentración y bocinazo.

• Respetar irrestrictamente el horario normal de trabajo y retirarse o desconectarse una vez finalizada la jornada habitual, con apagón digital.

• No realizar tareas de mayor jerarquía de la clase de revista.

• No utilizar los recursos tecnológicos propios, así como los servicios de internet.

• Si se está trabajando en forma presencial, no realizar tarea alguna en el domicilio, eliminando la VPN de nuestras computadoras.

• Mantener la articulación con los otros sectores estatales en lucha.

• Denunciar si no se cumplen las medidas biosanitarias vigentes en los distintos lugares de trabajo, a fin de realizar las denuncias correspondientes y no trabajar hasta tanto estén dadas dichas condiciones.

• Declarar a la Asociación Gremial en estado de asamblea y movilización permanente.

• Mandatar a Comisión directiva para que tome las decisiones que considere necesarias hasta la próxima asamblea.